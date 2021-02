Sněmovna zatím neprojedná volební novelu, nechtěly to ANO a SPD

Praha - Sněmovna odmítla dnes odpoledne zahájit projednávání lidovecké novely volebního zákona, v níž by mohla nahradit pasáže, které zrušil Ústavní soud. Návrh nepodpořili poslanci ANO, SPD a Trikolóry, k přijetí chyběly čtyři hlasy. Podle opozice tím byla porušena úterní dohoda zástupců parlamentních stran.

"Nedržíte ani dohody, které se udělaly s premiérem," uvedl na adresu odpůrců projednávání předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle něj předseda vlády Andrej Babiš (ANO) údajně informaci o dohodě nepředal poslancům svého hnutí.

"Premiér tyto informace nepředává a tím pádem paralyzuje tuto zemi. Chování pana premiéra padá i na vás. Máte ve svém čele člověka, který se nestará o tuto zemi," uvedl Bartošek. Podobně kritický byl i předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura, podle něhož nemá smysl uzavírat dohody s někým, kdo je nedodržuje.

Parlament musí schválit změnu volebních pravidel kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, který minulý týden zrušil některé pasáže o sněmovních volbách kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících uskupení. Nahradit je třeba zejména ustanovení o způsobu přepočítávání voličských hlasů na poslanecké mandáty.

Strany se v úterý dohodly na využití poslanecké novely, kterou KDU-ČSL předložila v roce 2019. Většina stran je pro zachování 14 volebních krajů a stanovení nižšího limitu pro vstup koalic do Sněmovny, než které soud zrušil. Babišovo ANO a SPD Tomia Okamury preferují ovšem nahrazení volebních krajů jedním republikovým volebním obvodem jako u evropských voleb.

Babiš navíc podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) chce, aby změnu volebních pravidel předložila vláda. Podle ostatních stran by to ale schvalovací proces prodloužilo. Změnu volebních pravidel je třeba přijmout do léta tak, aby se podle nich mohly uskutečnit říjnové sněmovní volby.

Jediný volební obvod by byl podle Babiše nejspravedlivější

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za nejspravedlivější, aby byla Česká republika ve sněmovních volbách jediným obvodem. O podrobnostech volebního systému, který se uplatní i letos v říjnu, jednají od úterka politické strany. Verdikt Ústavního soudu, který část volebního zákona zrušil, Babiš dnes před odletem do Srbska opětovně označil za účelový a namířený proti jeho hnutí ANO.

Sněmovní strany se v úterý shodly, že pro úpravu volebního zákona použijí poslanecký návrh KDU-ČSL, který je již ve Sněmovně. Ušetří to čas oproti vládnímu legislativnímu procesu. Shoda je i na tom, že by koalice stran měly pro vstup do Sněmovny získat více než pět procent hlasů, existuje ale víc návrhů.

Většina stran prosazuje, aby se ČR dělila na více volebních obvodů, hnutí ANO je pro jeden. "Že by lidé všude volili jednu kandidátku. Komentáře, jsou krajská specifika, s tím nesouhlasíme," uvedl premiér. Volba mezi různými kandidátkami podle různých regionů podle něj patří ke krajským volbám. "Byl by to nejspravedlivější a nejtransparentnější systém, aby se všechny hlasy vzaly do úvahy a měly stejnou váhu všude v ČR," dodal.

Babiš minulý týden řekl, že Ústavní soud se snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. I nyní trvá na tom, že se jedná o účelové rozhodnutí. "Stojím si za tím, co jsem řekl," konstatoval dnes. Rozhodnutí podle něj směřuje proti hnutí ANO a je jednoznačně ve prospěch malých stran. Zkomplikuje také sestavování koalic a zhorší stabilitu vlád, varoval.

Soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne už na letošní podzimní sněmovní volby.