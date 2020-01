Jediný úspěch je, že jsme dojeli do cíle, řekl Prokop po Dakaru

Praha - Automobilový jezdec Martin Prokop obsadil při pátém startu na Rallye Dakar 12. místo a ke spokojenosti měl daleko. Nedokázal navázat na šesté místo z loňského roku a za jediné plus premiérového startu slavné soutěže v Saúdské Arábii označil skutečnost, že dojel ve zdraví do cíle.

"Za úspěch se dá považovat dojetí do cíle, což na Dakaru nikdy nebude jednoduché. Z pohledu sportovního výsledku spokojenost úplně není, protože se nám v průběhu nedařilo. Nedokázali jsme se dostat do desítky. Rychlost nebyla taková, jak jsme chtěli," řekl Prokop na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Dokázali jsme ale dojet do cíle relativně v pohodě, v pořádku. To můžu považovat za úspěch," uvedl.

Jihlavský pilot měl technické problémy prakticky od startu a několikrát musel společně s navigátorem Viktorem Chytkou opravovat svůj Ford. Vedle toho se nedokázal plně adaptovat na vysoké rychlosti, kterými musely elitní posádky jezdit.

"Dodnes nechápu, jak kluci přijali riziko. V těchto závodech, když se vidí horizont, tak podle stop poznáte, že se brzdí, tady ale stopy končily a auta v hrozných rychlostech skákaly. Tohle se dělá na rallye, kde máme rozpis a víme přesně, co za horizontem je. Tady se jelo naslepo," líčil Prokop. Uvědomoval si ale, že s ohledem na podmínky na Blízkém východě byl takový způsob jízdy možný. "Nebyla tam roztrhaná země jako v Jižní Americe, vše bylo kulaťoučké, takže to šlo. Ale věř tomu... Jednou to bude jinak a ve 180 to bude průšvih," řekl.

Prokopovi měl na rallye původně "krýt záda" Martin Kolomý, jenž ale vážně havaroval při testu před startem a na Dakaru chyběl. "Před začátkem jsem z toho byl hodně špatný. Je to jako když osiříte, najednou jsem byl na všechno sám. Měli jsme úplně jinou strategii, ale tu jsme museli změnit. V průběhu závodu jsem na to nemyslel, ale spíše jsem měl na paměti to, že člověk není nesmrtelný," přiznal.

Sedmatřicetiletý pilot navíc sám před Dakarem vážně havaroval a zranil se jeho navigátor Jan Tománek. "Takže jsem za sebou měl dvě nehody, kdy jsem nakládal své kamarády do vrtulníku, a to z hlavy vymazat nejde," řekl Prokop a připustil, že nehody ovlivnily jeho výkon.

"Ubralo mi to na razanci. Snažili jsme se zjistit, co bylo za problém. Proč v rychlosti nestíháme. Jediné, co jsme si uvědomil, je, že mi chybí razance. Že přes překážky nepřejíždím tak razantně jako dříve. Nedokázal jsme udržovat auto ve stresu, šetřil jsem ho. A podvědomě jsem šetřil mě. Nechtěl jsem přijít do momentu, kdy by hrozilo něco jako v Maroku," poukázal na svoji říjnovou nehodu.