Jediný český medailista z MS Vadlejch by mohl být znovu Atletem roku

Praha - Jediný český medailista z mistrovství světa Jakub Vadlejch by mohl být znovu Atletem roku. Třetí muž světového šampionátu v Eugene a vicemistr Evropy z Mnichova bude útočit na zopakování loňského triumfu. Je jedním ze čtyř oštěpařů v elitní desítce. Naposledy bude na galavečeru mezi oceňovanými atlety světová rekordmanka Barbora Špotáková. Výsledky budou vyhlášeny v sobotu v pražském hotelu Ambassador - Zlatá husa.

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch se jako jediný ze současných českých atletů pravidelně prosazuje na světové scéně. Letos měl životní sezonu. V jejím úvodu poprvé v kariéře překonal devadesátimetrovou hranici. Skončil třetí na MS v Eugene a po úspěchu v Mnichově obsadil druhu příčku také ve finále Diamantové ligy v Curychu.

O největší český atletický příběh roku se postarala Špotáková, která vybojovala emotivní bronz na mistrovství Evropy v Mnichově a pak se rozhodla v 41 letech ukončit kariéru. Naposledy je tak v elitní desítce tradiční svazové ankety Atlet roku, kterou už devětkrát vyhrála.

V užším výběru ji doplňuje Nikola Ogrodníková, které se dařilo zejména v úvodu sezony. Nejdelší výkon roku 62,80 zaznamenala už na květnovém mítinku v německém Offenburgu. Pak se mu přiblížila ještě při druhém místě na Zlaté tretře a výhře na Odložilově memoriálu. V druhé polovině sezony se jí tolik nevedlo, ale do finále velkých akcí postoupila. Na MS byla osmá, na evropském šampionátu dvanáctá.

Mezi nejlepší se znovu prosadil i oštěpařský veterán Vítězslav Veselý. Bronzový olympijský medailista překvapil doma v Hodoníně republikovým titulem, při kterém atakoval hranici 86 metrů. Nemoc ho pak připravila o MS, ale na ME bojoval o medaile. Až v závěru soutěže ho odsunul na čtvrté místo Fin Lassi Etelätalo.

V desítce vedle Vadlejcha a Špotákové nechybí ani třetí atletický medailista z ME Tomáš Staněk. Český rekordman ve vrhu koulí zahajoval sezonu kvůli zranění kotníku později a vynechal MS, ale na ME vybojoval bronz. To byl pro čtyřnásobného medailistu z vrcholných halových akcí první cenný kov pod širým nebem.

Pátý muž halového mistrovství světa na 400 metrů Patrik Šorm je v desítce nejen jako jednotlivec, ale také jako člen čtvrtkařské štafety. Ta se dostala do finále obou vrcholných akcí pod širým nebem. Na světovém šampionátu doběhla osmá, na tom evropském šestá.

Běhy zastupuje také mílařka Kristiina Mäki. Finalistka olympijských her se blýskla šestým místem na ME. Jen o jednu příčku níže se na evropském šampionátu umístila chodkyně Eliška Martínková, která byla ve 20 letech nejmladší účastnicí dvacetikilometrového závodu. I tento výsledek jí pomohl k posunu do nejlepší desítky českých atletů. Tam se dostal ještě dálkař Radek Juška, devátý muž z ME.