Jediný bondovský Land Rover Defender v Česku jde do dražby. Přístup budou mít pouze registrovaní zájemci o aukci a pozvaní hosté. Součástí aukce bude doprovodný program, na kterém nebudou chybět bondovské drinky. Autosalon Dajbych/

V pondělí 20. prosince od 17 hodin se bude v Autosalonu Dajbych v pražském Motole dražit jedinečný Land Rover Defender Bond Edition. Limitovaná série legendárního off-roadu vyrobená u příležitosti uvedení nejnovějšího dílu filmové série o agentu Jejího veličenstva Jamesi Bondovi čítá 300 kusů. Z toho je v Česku k dispozici pouze jediný. Z výtěžku aukce bude část určena pro Vojenský fond solidarity.

Vyvolávací cena bondovského Defenderu je 3 688 928 korun. Zájemce o účast v aukci musí složit jistinu ve výši 77 tisíc. „Očekáváme, že se cena v průběhu aukce vyšplhá podstatně výš. Jeden exemplář, který byl k dispozici v sousední zemi, se vydražil v přepočtu za více než 4,5 milionu korun,“ uvádí Tomáš Petrů, marketingový manažer Autosalonu Dajbych.

Aukce bude mít i dobročinný podtext: Významná část výtěžku bude směřovat do Vojenského fondu solidarity vedeného brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou. „Značka LR Defender je od svého vzniku spojena i s vojáky. Naše firma se významně podílí na projektech speciálních vozidel pro elitní složky české armády. Proto jsme se rozhodli v rámci aukce Vojenský fond solidarity podpořit,“ vysvětluje Tomáš Petrů.

Bond Edition je limitovaná edice vrcholného modelu řady Land Rover Defender V8. Motor o výkonu 525 koní dává vozu zrychlení z nuly na 100 km/h za 5,2 sekundy. V jádru se jedná nejen o výkonný off-road, ale o pohodlný a bezpečný automobil, který obstojí jak ve službách superagentů, tak v úloze rodinného vozu. „Pro některé zájemce může hrát roli i jeho investiční hodnota daná unikátními bondovskými prvky výbavy,“ upozorňuje Tomáš Petrů.

Ty představuje označení Defender 007 na zádi, na lištách prahů a také v kuželu světla, který nasvěcuje plochu přede dveřmi. I multimediální systém vozidla se při spuštění prezentuje speciální bondovskou animací. Každý Defender V8 Bond Edition je opatřen logem SV Bespoke a exkluzivním gravírovaným označením One of 300.

„Land Rover Defender V8 Bond Edition je exkluzivní verze nejvýkonnějšího sériového Defenderu, který byl kdy vyroben, inspirovaná auty z filmu bondovské série No Time To Die. Potkávají se tak dvě velké britské značky, a navíc je tento model oslavou 38 let trvajícího spojení značky Land Rover s postavou Jamese Bonda,“ řekl Finbar McFall, brand director automobilky Land Rover.