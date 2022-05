Jedinou Češku Mäki čeká na Diamantové lize v Birminghamu souboj s domácími

Birmingham (Británie)/Praha - Běžkyně Kristiina Mäki bude jedinou českou zástupkyní na druhém mítinku letošní atletické Diamantové ligy, který se uskuteční v sobotu v Birminghamu. Od překvapivé finalistky olympijských her v Tokiu se nedá očekávat útok na stupně vítězů, na které se minulý týden v Dauhá díky životnímu devadesátimetrovému hodu protlačil oštěpař Jakub Vadlejch. V závodě na 1500 metrů bude čelit silným soupeřkám včetně domácího dua Laura Muirová, Jemmy Reekieová.

Stříbrná olympijská medailistka Muirová poběží první patnáctistovku v sezoně. Na startu bude také zatím nejrychlejší žena této sezony Diribe Weltejiová z Etiopie nebo její krajanka Axumawit Embayeová, dvojnásobná halová vicemistryně světa. "Konkurence bude určitě velká, tak jak to na Diamantové lize bývá," poznamenala Mäki. Také ji čeká letošní venkovní premiéra na patnáctistovce. Česká rekordmanka by byla tentokrát spokojená s časem kolem 4:06. Jejím maximem v Diamantové lize je deváté místo ze závodu na jednu míli mítinku v Bruselu v září 2021.

V úspěch domácí favoritky budou britští fanoušci věřit také na osmistovce, kde se poprvé po odstoupení z halového mistrovství světa postaví na start stříbrná olympijská medailistka Keely Hodgkinsonová.

Na stovce bude chtít podporu domácího publika využít úřadující mistryně Evropy a vicemistryně světa Dina Asherová-Smithová. Původně se měla utkat se sprinterskou královnou posledních dvou olympiád Elaine Thompsonovou-Herahovou, ale Jamajčanka se na poslední chvíli odhlásila poté, co pocítila problémy v tréninku. Na startu ale budou její krajanka Shericka Jacksonová nebo bronzová olympijská medailistka Gabrielle Thomasová z USA, která minulý týden vyhrála v Dauhá dvoustovku.

Obě poslední olympijské vítězky se utkají v tyčkařském sektoru. Šampionka z Tokia Katie Nageotteová bude chtít nechat zapomenout na své poslední vystoupení v Diamantové lize, kdy loni ve finále v Curychu nečekaně brzy vypadla. Vedle vítězky OH 2016 a majitelky čtyř diamantových trofejí Katerini Stefanídiové z Řecka se utká také s americkou krajankou Sandi Morrisovou nebo domácí Holly Bradshawovou.

V dálce bude svou pozici hájit olympijská vítězka a úřadující mistryně světa Malaika Mihambová. Německá hvězda narazí na silnou Srbku Ivanu Vuletaovou, která sedmimetrovým skokem vyhrála v březnu halové mistrovství světa. Obě v Birminghamu zahájí venkovní sezonu.

V závodě na 400 metrů překážek bude pět finalistek olympijských her v Tokiu v čele s tehdy stříbrnou Dalilah Muhammadovou z USA, která držela světový rekord a vyhrála OH 2016. Jejími největšími konkurentkami by měly být čtvrtá žena olympijského závodu Janueve Russellová z Jamajky nebo Ukrajinky Anna Ryžykovová a Viktorija Tkačuková.

Hlavní program Diamantové ligy v Birminghamu začne v 15:00 SELČ.