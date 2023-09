Jediná dochovaná hornická voliéra v Ostravě-Přívoze přitahuje děti přes 60 let

Ostrava - Voliéra s desítkami ptáků už déle než 60 let přitahuje v Ostravě-Přívoze pozornost dětí z okolí. Jde o jedinou dochovanou z veřejných voliér, které v kraji v minulosti vybudovali horníci. ČTK to řekla Ilona Rozehnalová, provozovatelka Antikvariátu a klubu Fiducia, který dnes u voliéry odhalil naučnou ceduli. Harcké kanáry chovali horníci od druhé poloviny 19. století a brávali je s sebou do dolů. Tito drobní ptáci jsou totiž citliví na zvýšené koncentrace metanu, a svým chováním tak v podzemí upozorňovali na nebezpečí.

"Ve 20. století už samozřejmě harcké kanáry nahradila technika, takže už minimálně od konce druhé světové války se kanáři nepoužívali. Přesto ta tradice chovu kanárů tady zůstala a na Ostravsku byla velice silná," řekla Rozehnalová.

Po druhé světové válce horníci v kraji vybudovali několik veřejných voliér pro kanáry. Jedna z nich vznikla v parku u Zákrejsovy ulice v Přívoze. Její vybudování finančně podpořily hornické odbory, horníci ji vystavěli v roce 1959. Voliéra je široká devět metrů a vysoká okolo šesti metrů, má tvar tří propojených věží.

Dlouholetý správce voliéry Jan Duda, který se podílel i na její stavbě, řekl, že horničtí odboráři z tehdejšího Dolu Vítězný únor už měli díly připravené a na místě se jenom svařovaly. Obslužní přístavek byl pak podle něj z desek poskládaný rychle.

"I veřejnost tehdy byla vděčná, že jsme něco takového v tomto parčíku postavili. No a voliéra nám slouží už 64 let. V Ostravě bylo postaveno několik voliér, byly v různých obvodech, jenomže pro nedostatečnou péči brzo z parků vymizely a zůstala nám jenom jediná," řekl Duda.

Zpočátku byli ve voliéře jen kanárci. "Ale aby to bylo trošičku takové poutavé a hlavně pro děti poučné, tak jsme tu vysadili různé druhy, drobotinu - zebřičky, chůvičky, nějaké ty andulky tady byly, a dokonce jsme tu měli koroptve i bažanty," řekl Duda.

Rozehnalová řekla, že je rarita, že voliéra na jednom místě vydržela bez větších problémů tolik let. Dvakrát jí ale hrozil zánik. "Když se vedle ní stavělo sídliště, původní zástavba kromě domu na Zakrejsově 4 byla zbořena a uvažovalo se o tom, že se voliéra zlikviduje. Ale protože chovatelé jsou takoví nadšenci, tak si vybojovali, že voliéra tam zůstala," řekla Rozehnalová.

Existence voliéry byla ohrožena i v roce 1997, kdy povodeň zaplavila klubovny v okolí, kde chovatelé ptáky mívali přes zimu. "Nebyly peníze na opravy, ale po velké snaze svazu chovatelů se podařilo voliéru opravit, i díky pomoci obvodu," řekla Rozehnalová. Další opravu by podle ní voliéra potřebovala i nyní.

"Je to obrovská atrakce. Z okolí spousta dětí na tom vyrostla a člověk vidí každý den lidi, jak se tam zastavují," řekla Rozehnalová. Voliéra poutá i pozornost návštěvníků Hasičského muzea, které je naproti.

Harcké kanáry nyní lidé ve voliéře neuvidí. Obývá ji přes 30 papoušků - andulek, korel i dalších druhů, které jsou odolnější vůči počasí a jsou ve voliéře celoročně, přes zimu bývají zavřeni v dřevěném zázemí. "Pokud je minus a voda zamrzne, tak se musí chodit měnit každý den. Když je taková příjemná zima, tak stačí co druhý den. Pokud jsou tady ptáčci už od jara a zvyknou si na různé počasí, tak vydrží. Samozřejmě pokud by přišlo minus 20, tak se ptáčci musí chytnout a musí se vzít domů," řekla Marta Vyslocká, která se o voliéru stará.

Na starosti ji má už čtyři roky. "Dokonce mi tu i zahnízdili a vynosili mladé - čtyři andulky a čtyři agapornise. Agapornisi ničili dřevo, takže jsem tam dala jiné papoušky, aby se to líbilo lidem, a opravdu, co vidím reakce, tak jsou spokojení, že tam je tolik druhů papoušků. Staráme se i o handicapované papoušky," řekla Vyslocká.

Spolek Fiducia dnes kromě naučné cedule také pokřtil pexeso Hornická Ostrava a třetí skládačku Ostravské hornické stezky, která se věnuje známým i neznámým hornickým památkám. "Vybrali jsme místa, která třeba lidé až tolik neznají, anebo fenomény, které si nespojují s hornictvím," řekla Rozehnalová.