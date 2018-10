Praha - O předehrávku jedenáctého kola první ligy se v pátek postarají fotbalisté Zlína s Libercem. Ani jednomu ze soupeřů se v posledních zápasech příliš nedařilo. Domácí mají za sebou dvě utkání bez vítězství, zatímco Severočeši z posledních čtyř kol zvítězili jen jednou.

Zlín naposledy pouze remizoval s poslední Duklou a před tím prohrál 1:2 s Ostravou. V tabulce se propadl na páté místo, ale pokud by proti Liberci zvítězil, minimálně do soboty by se mužstvo bývalého reprezentačního trenéra Michala Bílka bodově dotáhlo na třetí Spartu.

"V posledním zápase na Dukle jsme sice měli v úvodu výkonnostní výkyvy, ale po domácí prohře s Baníkem jsme se herně zlepšili," řekl Bílek. "Potřebujeme však zlepšit koncovku, střelecky se nám oproti předcházejícím zápasům přestalo dařit," dodal.

Liberec minulý týden porazil 3:0 Olomouc, ale před tím utrpěl debakl 1:4 se Spartou a prohrál 0:2 s Duklou. "Doufám, že nás k dobrému výkonu ve Zlíně nakopne i zápas s Olomoucí, takový výsledek jsme velmi potřebovali. Věřím, že budeme bodovat, pokud možno naplno," řekl trenér Slovanu Zsolt Hornyák.

Zápas na zlínské Letné odstartuje v pátek v 18 hodin.

Hlasy před páteční předehrávkou:

Fastav Zlín (5.) - Slovan Liberec (8.)

Michal Bílek (trenér Zlína): "Liberec má kvalitní tým, po nevýrazných výsledcích se začal herně zvedat. Svou kvalitu prokázal v minulém kole jasnou výhrou nad Olomoucí. My jsme se po domácí prohře s Baníkem herně zlepšili. V posledním zápase na Dukle jsme ale měli v úvodu výkonnostní výkyvy. Pokusíme se navázat na výkon ze druhého poločasu v minulém kole. Potřebujeme však zlepšit koncovku, střelecky se nám oproti předcházejícím zápasům přestalo dařit."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Čeká nás těžký soupeř, neboť Zlín je velmi kvalitní mužstvo. Jsou už nějakou dobu pohromadě a podávají kvalitní výkony. Hrají v úvodu sezony velmi dobře. Celý týden jsme se na to poctivě připravovali. Doufám, že nás k dobrému výkonu ve Zlíně nakopne i zápas s Olomoucí, takový výsledek jsme velmi potřebovali. Věřím, že budeme ve Zlíně bodovat, pokud možno naplno."