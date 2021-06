Jeden z tří nejlepších zápasů kariéry, radoval se Djokovič po výhře nad Nadalem

Paříž - Srbský tenista Novak Djokovič označil páteční vítězné semifinále Roland Garros s třináctinásobným šampionem Rafaelem Nadalem za jeden ze tří nejlepších zápasů své kariéry. Duel s množstvím úchvatných výměn a úderů od obou hráčů si bude pamatovat navždy, řekla aktuální světová jednička po výhře 3:6, 6:3, 7:6, 6:2.

"Rozhodně to byl můj nejlepší zápas na Roland Garros a jeden ze tří nejlepších v celé kariéře," řekl Djokovič poté, co Nadalovi uštědřil teprve třetí porážku na pařížském grandslamu. O dvě se postaral právě on, jako první španělského antukáře porazil Švéd Robin Söderling v roce 2009.

"Když uvážíte kvalitu tenisu, fakt, že jsem hrál se svým největším rivalem na místě, kde zažil tolik úspěchů a byl v posledních patnácti letech dominantní silou, pak připočtete tu elektrizující atmosféru... Rozhodně to byl jeden z těch zápasů a večerů, které si budu pamatovat navždy," uvedl čtyřiatřicetiletý Srb.

Bouřlivé prostředí připomínající Davis Cup či fotbalové zápasy pomohlo vytvořit 5000 diváků na centrálním kurtu Philippea Chatriera, kteří dostali výjimku ze zákazu vycházení po 23:00 a mohli zůstat v hledišti až do konce.

Viděli tak skvělou reprízu loňského finále, která se přitom pro pozdějšího vítěze nevyvíjela příliš nadějně. Nadal totiž vyhrál prvních pět gamů a vypadalo to, že stejně jako minulý rok nadělí Djokovičovi v prvním setu "kanára". Ale Srb věřil své hře, a i když už úvodní sadu nezachránil, nenechal se její ztrátou pro další průběh duelu rozhodit.

"Začátek byl trochu podobný loňskému finále. Ale i když jsem prohrával 0:5, nebyl jsem ani moc nervózní, protože pocit byl tentokrát jiný. Trefoval jsem míče lépe a cítil jsem se prostě lépe celkově. Nemělo cenu se ohlížet. I když jsem prohrál set, našel jsem svou hru, a začalo se to pro mě vyvíjet opravdu dobře," pochvaloval si Djokovič.

Klíčem k zápasu byl půldruhahodinový třetí set, v němž oba soupeři předváděli vrcholný antukový tenis. Za stavu 5:6 Djokovič odvrátil setbol a následně uspěl v tie-breaku, ve čtvrté sadě pak vyhrál závěrečných šest gamů a upravil svou dlouholetou bilanci s Nadalem na 30:28. "Pokaždé, když jste proti němu na kurtu, víte, že musíte vystoupat na Mount Everest, abyste ho porazili," ocenil poraženého soupeře Djokovič, jehož v neděli čeká finálový debutant Stefanos Tsitsipas z Řecka.

Pětatřicetiletý Nadal poprvé v kariéře nepostoupil na Roland Garros do finále poté, co přešel čtvrtfinále. "Někdy vyhrajete, někdy prohrajete. Dal jsem do toho maximum, ale asi to nebyl můj nejlepší den. I když jsem bojoval a snažil se, moje údery tentokrát nebyly tak efektivní," řekl Nadal a ocenil soupeře. "Dobrá práce od něj. Byla to dobrá bitva," dodal poražený šampion.