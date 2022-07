Jeden z prvních koncertů 40. Prázdnin v Telči odehrál Vladimír Merta

Telč (Jihlavsko) - Mezi prvními hudebníky, kteří se dnes představili publiku 40. ročníku multižánrového festivalu Prázdniny v Telči, byl šestasedmdesátiletý písničkář, publicista a spisovatel Vladimír Merta. Jeho účast na festivalech je výjimečná. ČTK dnes Merta řekl, že na nich takřka nevystupuje. Pro svou tichou hudbu a vlastní soustředění vyhledává spíš menší akce.

Fotogalerie

"Myslím si, že je rozdíl, když člověk hraje sám, to si přitáhne svoje vlastní publikum. Kdežto když je to takzvaný festival, tak to přitáhne všechny možné stánkaře s plyšovými hračkami, a tam já se opravdu necítím dobře," řekl Merta. Prázdniny v Telči mají podle něho ale atmosféru jinou, přívětivější, několikrát ji jako účinkující zažil ještě před rokem 1989 a v 90. letech. "Ale pamatuji se, že ty bedny byly menší, nebyly tam stříšky, nebyly tam subbasy, nebylo tam tolik světel. Bylo to prostší, protože folku sluší určitá míra chudoby," řekl Merta.

Merta patří mezi výrazné tváře českého folku. S texty nepracuje z podnětu aktuálního politického dění. I tím se stávají nadčasovými. O některých svých písních dnes řekl, že vypadají, jako by reagovaly na aktuální ruskou agresi na Ukrajině, přitom jsou i 40 let staré. "Mám třeba Kdo cestou k moci vraždil se sloganem - vraždí a bude vraždit dál. Pak mám Nikdo v zemi nikoho," řekl Merta.

V roce 2021 vyšlo zatím jeho poslední album nazvané Vykopávky z Korintu. Nyní pracuje ve variantách s asi 60 písničkami. "Současně pracuji na melodii i na textech, obrábím to, zestručňuji. A myslím, že tak do roka a do dne bych mohl být (s novým albem) hotový," řekl Merta.

Festival, který potrvá do 14. srpna, je součástí letního kulturního programu Telče od roku 1982. Svoji bohatou historii letos připomíná návštěvníkům i prostřednictvím výstavy fotografií, velká část z nich je přístupná virtuálně pomocí QR kódů, které otevírají databázi s 40.000 snímky z uplynulých let.

Hlavním dějištěm festivalu je tradičně zámecké nádvoří, na čemž se organizátoři dokázali se správou státního zámku dohodnout i letos, i když je zámek v rekonstrukci. Koncertuje se také na náměstí Zachariáše z Hradce, v Panském dvoře a poprvé také na dřevěných molech Štěpnického rybníku. Na dětská divadelní představení je možné zajít do zámeckého parku.

Sobotní koncert na hlavní scéně bude patřit písničkáři Karlu Plíhalovi, který vystoupí i se svým synem Matějem. Vedle folkových stálic, kam lze zařadit i Javory nebo kapelu Žalman a spol. uslyší návštěvníci také skupinu J.A.R, Funky Ship, Billy Barman či Korben Dallas. Poslední festivalový koncert bude patřit Ondřejovi Havelkovi a Melody Makers. Podrobný program je na festivalovém webu.