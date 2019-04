Bratislava - Jeden z obviněných z vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové dopisem z vězení požádal pozůstalé o odpuštění. Deníku Pravda to potvrdila Zlatica Kušnírová, matka zavražděné dívky, která zároveň prohlásila, že odpustit nedokáže.

"Dohodli jsme se s Kuciakovými, že dopis ani jméno nezveřejníme. Zároveň na něj ani nebudeme reagovat," řekla s tím, že nešlo o Alenu Zsuzsovou, figurující v případu podle obvinění jako zprostředkovatelka mezi objednavatelem vraždy a jejími vykonateli.

List Kušnírová dostala před dvěma týdny a třásly se jí ruce, když jej otevírala. "V dopise bylo jen pár vět. Pisatel žádal o prominutí a odpuštění. Že kdyby se dal vrátit čas, dalo by se to změnit, jednal by už jinak," řekla Kušnírová.

"Můj první pocit byl, že se to nedá odpustit. Blízcí příbuzní i známí mi říkají, že jsem věřící a že je třeba odpouštět. Já nejsem svatá, to se nedá. Pokud by to udělal nechtěně, například při havárii, stal by se nějaký úraz či za nějakých jiných okolností, bylo by to jiné. Toto bylo dlouho plánované, zaplacené objednavatelem a byla to brutální vražda. Můžu navenek říci ano, ale uvnitř neodpustím, to se nedá," popsala své pocity.

Z úkladné vraždy novináře a jeho snoubenky je obviněno pět lidí. Podle vyšetřovatelů si ji objednal podnikatel Marian Kočner. Alena Zsuzsová objednávku předala organizátorovi a Zoltán Andruskó si na úkol najal bývalého vyšetřovatele a bývalého vojáka. Policie zprvu podezírala, že na dvojici střílel expolicista Tomáš Szabó, ale před několika dny se ke střelbě přiznal bývalý voják Miroslav Marček, který v původním obvinění figuroval jako zabijákův řidič.

Sedmadvacetiletý Kuciak a jeho partnerka byli zavražděni loni v únoru ve svém domě v obci Veľká Mača u Trnavy. Kuciak se zabýval zejména podezřeními z údajných daňových podvodů, která se týkala lidí blízkých nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie tehdejšího premiéra Roberta Fica.

Dvojí vražda otřásla Slovenskem; pod tlakem veřejnosti Fico odešel z čela kabinetu, zůstal však předsedou vládní strany.