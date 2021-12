Jeden z největších ledovců čekají v příštích letech velké změny, varují vědci

Washington - Plovoucí část jednoho z největších ledovců v Antarktidě nazvaného Thwaites by se mohla v příštích pěti až deseti letech "rozpadnout jako čelní sklo od auta," varují američtí a britští vědci, kteří ledovec o velikosti Floridy dlouhodobě studují. V takové případě by mohly dosud bezpečně zadržované pevninské části ledovce ztratit svou oporu a začít sklouzávat do oceánu, čímž by se zrychlilo zvyšování celosvětové hladiny moří, píší britská a americká média.

Plovoucí část ledovce Thwaites dosud vědci považovali za jeho nejstabilnější část. Oteplující se vody místních moří nicméně ledovec dosud nevídaným způsobem narušují. Podle satelitních snímků pořízených v listopadu se v důsledku tohoto jevu objevují na plovoucí části ledovce velké trhliny, podobné takzvaným pavučinám na rozbitých čelních sklech automobilů. Podle vědců hrozí, že se tyto pukliny v jednu chvíli rozšíří po celé délce plovoucího ledu, který se následně rozlomí na stovky plovoucích ledovců. Stát by se to mohlo již za několik let.

Samotný rozpad by na hladinu světových oceánů zatím vliv neměl, protože tento led plave v moři již nyní. Jeho rozlomením by však zmizela "brzda", jež drží na pevnině obrovské množství ledu ve východní části ledovce, jež by se zřejmě začala sunout do oceánu.

Ledovec Thwaites přitom obsahuje dostatečné množství vody na to, aby v případě kompletního rozpuštění zvýšil hladinu světových oceánů až o 65 centimetrů. Jeho celkový sesun sice podle vědců potrvá stovky let, zrychlení tohoto procesu však může mít i tak velmi nepříznivý vliv na životy milionů lidí žijících v nejníže položených částech planety, a to již v horizontu několika desetiletí.

Pokud by se plovoucí část ledovce skutečně rozpadala, mohly by se ledovcové stěny Thwaitesu tyčící se nad mořskou hladinou začít bořit do vody. Takový jev ještě vědci na Antarktidě nezaznamenali, podle jejich modelů ale nyní přichází v úvahu. Pokud by se tento proces spustil, zřejmě by při něm došlo k uvolnění velkého množství ledu do vody.

"To, čeho jsme svědky teď, už stačí k tomu, abychom měli obavy," řekla vědkyně Anna Crawfordová ze skotské Univerzity St. Andrews. "Thwaites je docela monstrum," dodala.