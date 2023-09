Jeden z nejlepších výkonů na turnaji, řekl Červenka, těšily ho dva homeruny

Brno - Baseballista Martin Červenka se blýskl v dnešním utkání na mistrovství Evropy proti Francii dvěma homeruny, po vítězství 11:1 ale ocenil hlavně týmový výkon. Výběr trenéra Pavla Chadima si zajistil souboj o konečné páté místo, v němž narazí v sobotu od 18:30 na Izrael. Zkušený catcher věří, že se národní tým vrátil po jednom z nejlepších výkonů na úspěšnou vlnu a novinářům řekl, že chce šampionát zakončit, jak to nejlépe půjde.

"Dnes to byl výborný týmový výkon. Satka (nadhazovač Ondřej Satoria) zaházel na kopci vynikající zápas a my jsme od jedničky do devítky všichni pálili. Dostávali jsme se na mety a vyvíjeli na ně tlak," uvedl Červenka

Baseballistům se podařilo zapomenout na čtvrteční čtvrtfinálovou porážku 2:12 od Britů, po níž přišli o naději na historicky první medaile. Proti Francii byli v obraně spolehlivější a na pálce efektivnější. "Působili jsme uvolněněji. Udělali jsme přesně to, co jsme si řekli. Asi jsme se potřebovali trochu uvolnit. Bohužel to přišlo o zápas později, ale bojujeme dál. A budeme se snažit o nejlepší umístění," doplnil odchovanec pražské Kotlařky.

Tým ocenil za psychickou odolnost. "Ukázali jsme velkou bojovnost. Nesložili jsme zbraně a dnes jsme do toho šli naplno. Podali jsme asi prozatím jeden z nejlepších výkonů na turnaji," podotkl.

Červenka nasměroval tým k vítězství dvěma homeruny. První dal ve čtvrté směně, další přidal o dvě později. "Vždy je těžké dát homerun. Nechali mi ale dva míče, které jsem dobře viděl na středu a rovné. Sedlo mi to," líčil s tím, že už od první chvíle cítil, že odpálené míčky doletí za hrazení.

Jednatřicetiletý rodák z Prahy má na turnaji tři homeruny. Jeden dal také v úvodním zápase proti Rakousku. "Je to tak, ale turnaj ještě nekončí," usmál se s vyhlídkou k dalšímu zápasu s Izraelem. "Není lehké ho dát, ale pokusím se udělat maximum a pomoci týmu," řekl hráč který dříve usiloval jako první Čech o start v elitní MLB.

Proti úřadujícím vicemistrům Evropy z Izraele nastoupí Češi opět na stadionu brněnských Draků. Reprezentační výběr může obsadit páté místo počtvrté za sebou. "Bude to těžký zápas, ale věřím, že se dokážeme zkoncentrovat a uvolnit jako dnes. Musíme hrát to své. Dáme do toho maximum a nějak to dopadne," dodal Červenka.