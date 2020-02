Jeden z nejlepších dnů v životě, zářil Francouz

New York - Brankář Pavel Francouz oslavil stylově novou dvouletou smlouvu, kterou podepsal v pátek s Coloradem. Devětadvacetiletý gólman vychytal ve stejný den svou první nulu v NHL, k výhře 1:0 na ledě Anaheimu přispěl 26 zásahy a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

"Je to úžasný den, jeden z nejlepších v mém životě. Budu si ho navždy pamatovat, všechno vycházelo dobře. Nemyslím si ale, že se na mém výkonu nějak podepsal nový kontrakt a že mám proto první nulu. Je to dáno tím, že chytám více, a to se člověk cítí lépe," vysvětlil Francouz, který při zranění Philippa Grubauera chytal ve třetím utkání za sebou.

Francouz patří k šesti nejlepším gólmanům v lize podle průměru inkasovaných branek (2,33) a úspěšnosti zásahů (92,6 procent). Čísla má lepší než Grubauer, zájem Colorada, které je druhé v Západní konferenci, o prodloužení smlouvy proto nepřekvapil. A spokojenost je oboustranná.

"Vyjednávání bylo jednoduché a rychlé. Chtěl jsem zůstat. Je to jediný tým v NHL, který šel do rizika a dal mi šanci, i když pořádně nevěděl, co ode mě čekat. Já i moje rodina Colorado milujeme, je to pěkné místo k životu. Chytám v jednom z nejlepších týmů v NHL, to si vždy přejete. Je mi potěšením, že tu jsem," vysvětlil.

Český gólman si připsal první nulu ve svém 27. utkání v NHL. Několikrát měl už čisté konto na dosah, naposledy předchozí zápas. "Minule nám scházely dvě minuty, jsem opravdu velmi šťastný, že jsme to teď dotáhli. Kluci hráli přede mnou jako jeden muž, zblokovali spoustu střel. Dřeli ze všech sil, aby mi pomohli k nule. Děkuju jim," pokračoval Francouz.

Tlak, že by mohl v závěru o nulu znovu přijít, si nepřipouštěl. "Na nuly moc nemyslím, chci vyhrát. Ale dnes je to dva v jednom, je to skvělý pocit," dodal Francouz, jehož v úvodu zápasu zachránila tyč.

Plzeňský rodák se nejvíce zapotil ve třetí třetině, kdy na něho šlo 11 střel. "Zoufale se snažili vyrovnat. Stáhli jsme se o krok a hráli jsme v našem obranném pásmu jednoduše. Ukázali jsme, že můžeme vyhrávat i s jedním gólem. To je taky ohromné," rozplýval se Francouz. "Jsem teď velmi šťastný, ale den je téměř u konce a je na čase, abychom se soustředili na zítřek," dodal.

Anaheim už nastoupil bez Ondřeje Kašeho, který byl v den utkání vyměněn do Bostonu. "Známe se z národního týmu," uvedl Pastrňák. "Je to skvělý kluk, jsem nadšený, že se připojí k našemu týmu. Je to skvělý hráč. Umí dávat góly, hraje chytře a bojuje. To jsou aspekty, které vždy potřebujete. Doufám, že dorazí brzy. Bude velká zábava mít v týmu dalšího Čecha," radoval se Pastrňák. Kaše by měl nastupovat ve druhé formaci po boku Davida Krejčího.