Jeden z nejlepších dní mého života, řekl po postupu Slavie Sor

Praha - Fotbalista Slavie Yira Sor pomohl Pražanům v odvetě 2. kola Evropské konferenční ligy dvěma brankami k vítězství 3:2 nad Fenerbahce Istanbul a po postupu do osmifinále prohlásil, že prožil jeden z nejlepších dní svého života. Bývalý hráč Baníku Ostrava věděl, že mohl v utkání přidat i další góly, především si ale cenil týmového úspěchu. Nigerijský ofenzivní univerzál si rovněž užil i atmosféru před více než 10 tisíci fanoušky v Edenu, kteří při střídání skandovali jeho jméno.

Sor si připsal první dvě branky po zimním příchodu do Slavie. "Dal jsem dva góly. Chtěl jsem dát i třetí, ale neměl jsem dost štěstí, abych dal hattrick. Ale nejdůležitější je, že tým postupuje do další fáze," řekl Sor.

"To, že mě fanoušci vyvolávali a skandovali mé jméno, z toho udělalo jeden z nejlepších dnů mého života. Cítil jsem se velmi poctěný a šťastný," doplnil na webu Slavie jednadvacetiletý rodák z nigerijského Lagosu.

V utkání se poprvé prosadil v 27. minutě, kdy navázal na předchozí gól spoluhráče Ivana Schranze a zvyšoval na 2:0. Fenerbahce do přestávky snížilo, Sor však po hodině hry vrátil Pražanům opět dvoubrankový náskok. Sedm minut před koncem ho na hřišti vystřídal Stanislav Tecl.

"Měl jsem i jiné šance, které jsem chtěl proměnit, ale naneštěstí jsem minul, což se občas ve fotbale stává. Ale hlavní je, že jsme vyhráli. Byl to dobrý týmový výkon, takže z něj mám dobrý pocit," uvedl Sor, který stejně jako v úvodním duelu v Istanbulu nastoupil netradičně na hrotu útoku.

"Hráli jsme skvěle. Nebylo to lehké, protože Fenerbahce je velmi dobrý tým se spoustou kvalitních hráčů. Hráli víc otevřeně, chtěli nás porazit a vyhrát, ale my jsme se soustředili a vyhráli. Jsem moc šťastný," doplnil bývalý nigerijský reprezentant do 20 let.

Byl rád, že na zápas s Fenerbahce dorazilo po rozvolnění opatření proti koronaviru a povolené nadpoloviční kapacitě přes 10 tisíc fanoušků. "Hrát fotbal bez fanoušků je nudné. Oni nás podpořili a pomohli nám. Byla to pro nás velká výhoda, že jsme cítili podporu. Myslím, že nám moc pomohli," řekl Sor.

Nigerijského ofenzivního hráče pochválil i trenér Jindřich Trpišovský. "Yirka, jak mu říkáme, podal ještě lepší výkon než v Istanbulu. Byl silný i s míčem zády k bráně. Jeho výkon byl výborný," uvedl kouč Slavie, který ale u Sora stále vidí prostor pro zlepšení. "Při klidu a lepším řešení mohl mít body jak Jarda Jágr při nejlepším zápase v NHL. Mohl mít klidně sedm bodů. Pro soupeře byl nepříjemný," doplnil Trpišovský.