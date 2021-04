Jeden z nejhodnotnějších rekordů, řekl po dotažení maxima trenér Slavie

Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský považuje vyrovnání československého rekordu v počtu ligových zápasů bez porážky za jeden z nejhodnotnějších počinů, který jeho svěřenci dokázali. Po výhře 2:1 nad Zlínem v 28. kole nejvyšší soutěže si pochvaloval, že Pražané mají šest pokusů na to získat třetí titul. Chtějí proměnit hned první mečbol v neděli na půdě Bohemians 1905.

Slavia na začátku dubna překonala rekord v neporazitelnosti v rámci samostatné ligy a nyní vyrovnala i nejdelší československou šňůru v podání Sparty z let 1943 až 1946. V nejvyšší soutěži bodovala už ve 40 zápasech po sobě.

"Musím říct, že jsme na to mysleli hodně. Stejně jako jsme se bavili o tom předcházejícím rekordu. Je to rekord v rámci celé historie československého fotbalu, je přes 70 let starý, což ukazuje, jak strašně těžké je toho dosáhnout. Myslím, že je to jeden z nejhodnotnějších týmových rekordů, jaký může být," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

"Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Jsem strašně rád, že jsme to dotáhli. A zase jsme se dostali pod tlak, protože v neděli nás čeká možnost ho překonat," doplnil pětačtyřicetiletý kouč.

Jeho svěřenci vedou tabulku o 18 bodů a v neděli v případě vítězství mohou s předstihem oslavit zisk třetího titulu po sobě. "Je to příjemné oproti těm dvěma letům zpátky. Mít v systému na 34 kol šest kol před koncem nadosah titul, to je skvělý počin týmu. Je to jako by ještě před nadstavbou, kdyby byla. Máme šest pokusů na to to proměnit, což je samozřejmě komfortní a příjemná situace. Jsme za to rádi," uvedl Trpišovský.

"Logicky bychom to chtěli proměnit co nejdřív, abychom měli klid do zbytku sezony. Jak se říká, poslední kroky bývají nejtěžší. Vyzkoušeli jsme si to ty dva roky předtím. Zaplaťpánbůh máme tuhle komfortní pozici," přidal bývalý kouč Liberce nebo Žižkova.

Slavia má do zbytku sezony i další cíle. Příští středu ji čeká čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu, útočník Jan Kuchta je zase blízko ke koruně pro krále ligových střelců.

"Máme hodně cílů, nechci je všechny prozrazovat. Po vypadnutí s Arsenalem (v Evropské lize) jsme si dali s králem střelců pět týmových cílů, na které myslíme. Ale jde nám hlavně o týmové věci. Jedním z těch bodů je ta neporazitelnost. Je rozdíl se o to s někým dělit a nebo aby Slavia byla na prvním místě," řekl Trpišovský.

"Jestli z toho vypadne ještě individuální trofej, bude to navíc. Máme tam nějaké koníky, kteří by to mohli získat. Uvidíme, jak se o to popereme. Doufám, že kluci nebudou hrát na sebe a nebudou střílet z 35 metrů. Doufám, že se soutěž o krále střelců nepromítne do týmové souhry," dodal.