Jeden z nejdůležitějších zápasů kariéry, řekl o semifinále play off o MS Hložek

Praha - Fotbalista Adam Hložek považuje čtvrteční semifinále play off o mistrovství světa ve Švédsku za jeden z nejdůležitějších zápasů kariéry. Devatenáctiletý sparťanský ofenzivní univerzál je přesvědčen, že český tým má na to postoupit, přestože mu bude chybět řada opor včetně klíčového útočníka Patrika Schicka.

"Všichni víme, jak je ten zápas důležitý, i pro mě. Vnímám to jako jeden z nejdůležitějších zápasů v mé kariéře," řekl v nahrávce pro média od FAČR Hložek. V případě postupu přes Švédsko čeká národní tým finále play off o šampionát v Kataru proti Polsku.

Českému celku bude kvůli zranění scházet kompletní obranná čtyřka z loňského mistrovství Evropy i nejlepší střelec Schick. "Víme, že mu to tam teď padalo, dával hodně gólů i v reprezentaci. Určitě bude hodně chybět. Teď bude na nás, abychom ho nějak nahradili," uvedl Hložek. "Víme, že těch absencí máme dost. Samozřejmě nám chybí důležití hráči, ale myslím, že máme dostatečně kvalitní mužstvo na to uspět," dodal Hložek.

Při Schickově absenci je jednou z variant na hrot útoku, byť pravděpodobnější je, že nastoupí v záloze. "Určování pozic je na trenérovi. Myslím, že zvolí takovou taktiku, aby to bylo pro nás bylo co nejlepší a zápas jsme zvládli," poznamenal Hložek.

Vzhledem k Schickově absenci na něho může tým v ofenzivě o to více spoléhat. "Já si tohle asi nepřipouštím. Jako každý zápas se budu snažit podat maximální výkon, abych pomohl týmu. Uvidíme, na co to bude stačit," konstatoval Hložek, který zatím za reprezentační "áčko" ve 12 zápasech zaznamenal jediný gól.

Švédové jsou před semifinále mírným favoritem. "Švédsko má fantastický tým jak dozadu, tak dopředu. Pro mě je asi jeden z nejlepších hráčů (záložník Emil) Forsberg. Ale dnes jsme měli video a viděli jsme, že tam mají nějaké okénka, která budeme chtít využít," řekl Hložek. "Jsem nadšený, že bude plný stadion. Po té covidové situaci, jak byly stadiony poloprázdné nebo prázdné, se na to moc těšíme," dodal.