Jeden z mých nejhorších zápasů letos, řekla Plíšková po debaklu v Ostravě

Ostrava - Za jeden z nejhorších zápasů v této sezoně označila tenistka Karolína Plíšková porážku v 1. kole ostravského Agel Open s americkou kvalifikantkou Alycií Parksovou. Devatenáctá hráčka světa a čtvrtfinalistka letošního US Open prohrála se soupeřkou, která je v žebříčku o 125 příček níže, 0:6 a 6:7. V Ostravě neuspěla Plíšková ani na druhý pokus a vypadla záhy stejně jako před dvěma lety.

"Bohužel to byl z mé strany špatný zápas. Možná jeden z nejhorších letos," uvedla Plíšková na tiskové konferenci. "Nemohla jsem se vůbec dostat do rytmu. Soupeřka střílela, výborně servírovala a nebylo se kde chytit. Ani odzadu jsem se necítila dobře. Dlouho jsem nehrála před českým publikem a bohužel to takhle dopadlo," doplnila rodačka z Loun.

Nejvýše postavená Češka na turnaji zahájila utkání proti 144. hráčce světa mizerně. V prvním setu dostala "kanára". Odmítla však, že by byla zraněná, nebo že by ji soupeřka překvapila. "Mě nikdy žádná soupeřka nepřekvapí. Hrála dobře," připustila Plíšková. "Nikdy jsem proti ní ještě nehrála, ani netrénovala, ale nepřekvapila mě. Velmi dobře podávala a i z druhého servisu měla strašně moc bodů. Tím, jak se hra nedostala skoro do výměny, neměla jsem se jak chytit," uvedla.

Zatímco Parksová nasbírala šest es, Plíšková ani jedno. Ve druhém setu sice dostala do vedení 3:1, poté ale ztratila čtyři hry za sebou a Parksová mohla duel doservírovat. Plíšková si ještě vynutila zkrácenou hru, ale prohrála 3:7. Utkání zakončila celkově osmou dvojchybou.

"Ve druhém setu se dalo něco dělat, vedla jsem 3:1. Mohla jsem si udržet servis a druhý set vyhrát. Soupeřka začala víc kazit a já se do toho dostávala. Zlepšila jsem se a uklidnilo se to. Bohužel to ale nedopadlo," uvedla Plíšková.

Připustila, že ji lehce znervóznil start po delší době před domácím publikem. Vloni turnaj v Ostravě vynechala kvůli zranění zápěstí, neúčastnila se ani v létě turnaje v Praze. "Možná ano. Navíc jsem měla soupeřku, od které jsem nevěděla, co čekat. Začátek byl hrozný, poté se to zlepšilo, ale bohužel mi to trvalo set. A dát soupeřce set je moc velký náskok," řekla Plíšková.

Fanoušky přesto za podporu chválila. "Lidi byli skvělí. I když jsem odehrála v mých očích špatný zápas, pořád mi fandili. I druhý set to napůl zachránilo, trochu jsem se do toho začínala dostávat. Kvůli nim mě to mrzí. Atmosféra byla v hale dobrá," dodala finalistka loňského Wimbledonu a bývalá světová jednička.