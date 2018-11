Praha - Záložník Tomáš Souček označil svůj vyrovnávací gól, jímž v 70. minutě zajistil fotbalistům Slavie remízu 2:2 v ligovém derby na Spartě, za jeden z nejdůležitějších v kariéře. Reprezentační středopolař připustil, že se červenobílým ve šlágru 14. kola hodinu nedařilo podle představ. A tak bod bral.

"Pro mě je derby vrchol už odmala. Ještě na Spartě dát gól a zachránit remízu, to je úplně úžasné. Beru to jeden z mých nejdůležitějších gólů. Ale mrzí mě, že to nebylo na 3:2," řekl novinářům Souček.

Nečekal, že Slavia dá oba góly ze standardky. "Připravovali jsme se na standardky stejně jako na jiný zápas. Sparta má hodně vysokých hráčů, takže je s podivem, že jsme z nich dali dva góly. Chtěli jsme dát góly jinak. Aspoň že takhle," prohlásil Souček.

V prvních 60 minutách svůj tým nepoznával. Slávisté sice vedli po trefě Ondřeje Kúdely, ale ještě do pauzy otočili stav Benjamin Tetteh a Guélor Kanga. "Už od první minuty jsme nehráli moc dobře. Přesto jsme dali první gól, mohli jsme přidat druhý a to by byl velký zlom. Dali jsme tyč a oni pak v posledních pěti minutách první půle dali dva góly, což nás hodně srazilo," řekl Souček.

"Vůbec nevím, co jsme dělali špatně. Ale hráči jako Kanga nebo Stanciu měli hodně prostoru, to nejde. Chtěli jsme Spartu presovat, ale vůbec se nám to nedařilo. Do té 60. minuty to od nás bylo takové chladné, nemohli jsme se do toho dostat," dodal Souček.

V poločase za nepříznivého stavu 1:2 si slávisté připomínali jarní derby, v němž prohrávali 0:3 a po změně stran srovnali na 3:3. "Žádná sláva to v kabině nebyla, trochu jsme se i seřvali. Hodně tam padalo, co jsme dokázali minule. Hodně jsme se povzbuzovali, prvních 10 minut druhé půle nebylo ono, ale pak se to zlepšilo," řekl Souček.

Jeho celek se vrátil do čela tabulky o skóre před Plzeň a udržel sedmibodový náskok na Spartu. "Před zápasem jsme chtěli výhru, chtěli jsme se urvat v tabulce a mít 10 bodů na Spartu. Ale vzhledem k vývoji hry musíme bod brát. Bod na Spartě nikdy není zas tak málo. Myslím, že remíza je zasloužená," uvedl Souček.

V předchozím průběhu sezony dal jen dva góly při výhře 4:0 nad Plzní. "Teď je Plzeň a Sparta pryč, tak doufám, že to nepřestane. Spíš že jsem to prolomil. Měl jsem už dost šancí. Doufám, že mi to tam začne padat," dodal Souček.