Jeden z modelů Peugeot kvůli nedostatku čipů přijde o digitální tachometr

Paříž - Automobilová skupina Stellantis se rozhodla, že bude do vozů Peugeot 308 místo digitálních tachometrů montovat tachometry analogové. Rozhodnutí je důsledkem globálního nedostatku čipů, který v poslední době komplikuje výrobu automobilů po celém světě. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

"Je to šikovný způsob jak obejít reálnou výrobní překážku, dokud krize kolem čipů neskončí," uvedl mluvčí společnosti. Analogové tachometry by se měly ve vozech Peugeot 308 začít objevovat do konce května. Podle francouzského zpravodajského kanálu LCI automobilka zvažuje, že na vozy s analogovými tachometry poskytne slevu 400 eur (zhruba 10.000 Kč).

Výroba současné verze modelu Peugeot 308 by měla na podzim postupně skončit. Nová generace vozu, která se bude vyrábět v jiném závodě, by se už měla vrátit k digitálním tachometrům, poznamenal Reuters.

Společnost Stellantis vznikla na začátku letošního roku spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles s francouzským konkurentem PSA.