Jeden z demonstrantů v Hongkongu byl postřelen do hrudníku

Hongkong - Prodemokratické demonstrace v Hongkongu, svolané na dnešní 70. výročí vzniku komunistické Číny, přerostly v násilí, při němž policie poprvé proti protestujícím použila ostrou palbu. Podle nejmenovaného policejního zdroje byl jeden z demonstrantů zasažen ostrým nábojem do hrudníku a je v kritickém stavu. Zpravodajský server BBC News uvedl, že při střetech utrpělo zranění celkem 31 lidí.

Desetitisíce nespokojenců, oblečených do černé barvy, se zapojily do protestního průvodu v centru velkoměsta. Účastníci skandovali protičínské slogany a někteří nesli čínské vlajky přeškrtnuté černým křížem. Pochod se uskutečnil, přestože policie akci svolanou na 70. výročí založení Čínské lidové republiky zakázala.

Tisíce lidí se shromáždily také v dalších hongkongských čtvrtích a na řadě míst se demonstranti střetli s policií, která proti nim zasahovala slzným plynem, pepřovým sprejem, vodními děly a obušky. Protestující na policisty házeli zápalné láhve, cihly a další předměty. Britský deník The Guardian uvedl, že se jednalo o vůbec největší nepokoje za poslední čtyři měsíce.

V obci Tsuen Wan, která je součástí hongkongských Nových území, byl jeden z demonstrantů zraněn ostrým nábojem. Podle videonahrávek zveřejněných na internetu policista s pistolí vystřelil z bezprostřední blízkosti na mladíka ozbrojeného železnou tyčí. "V obci Tsuen Wan jeden z policistů vypálil ze své zbraně poté, co byl napaden, a demonstrant utrpěl zranění," řekl agentuře AFP policejní zdroj pod podmínkou anonymity. Dotyčný byl následně byl převezen do nemocnice. Policisté při minulých protestech stříleli pro výstrahu do vzduchu, do dnešního dne ale palné zbraně nenamířili přímo na demonstranty.

Hongkongské úřady přijaly před dnešními demonstracemi přísná bezpečnostní opatření - nejméně 11 stanic metra bylo uzavřeno, stejně jako řada nákupních center, a sídlo propekingské vlády v centru Hongkongu střežilo velké množství policistů. Demonstracím a násilnostem ale bezpečnostní složky stejně nezabránily.

Podle AP účastníci protestního průvodu v centru města vyzývali čínskou komunistickou stranu, aby "vrátila moc lidu". Někteří vyhazovali do vzduchu rituální bankovky používané při pohřbech. Čtyřicetiletý demonstrant Bob Wong, oblečený v černých džínách a černém tričku, uvedl, že barva jeho oděvu vyjadřuje zármutek na "smrtí hongkongské budoucnosti".

Od roku 1997, kdy Británie předala Hongkong zpátky Číně, je toto území spravováno podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje.

"Dnes jsme sem přišli, abychom komunistické straně řekli, že lidé v Hongkongu nemají co slavit," prohlásil aktivista Lee Cheuk-yan. "Truchlíme nad tím, že po 70 letech vlády komunistické strany jsou občanům Číny a Hongkongu stále upírána demokratická práva. Budeme pokračovat v boji," dodal. Sedmašedesátiletá Yvonne Ngová zase s rozhořčením poukazovala na množství lidí, kteří byli při prodemokratických protestech od června v Hongkongu zatčeni.

Hongkongská vláda si 70. výročí vzniku Čínské lidové republiky připomněla slavnostním obřadem. Původně plánovaný ohňostroj byl už před dvěma týdny zrušen. Nejvyšší představitelé hongkongské vlády v čele se správkyní Carrie Lamovou se účastní oficiálních oslav v Pekingu.

Nynější demonstrace začaly původně na protest proti návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny, jehož schvalování správkyně Hongkongu Lamová nakonec slíbila stáhnout. Protesty ale pokračují a jejich účastníci požadují vyšetření údajných násilností ze strany policie při demonstracích, propuštění zadržených a obecnější demokratické reformy, včetně svobodné volby správce Hongkongu.