Jean Reno dodává ve videu odvahu Nemocnici na Homolce

Praha - Francouzský herec Jean Reno poslal pozdrav zdravotníkům i pacientům pražské Nemocnice na Homolce. V půlminutovém videu dodává jeho příjemcům odvahu v těžké době pandemie a mluví o světle na konci tunelu. Nemocnice pozdrav oblíbeného herce známého z filmů Leon či Brutální Nikita vyvěsila na svůj web a sociální sítě a poslala video i do dalších nemocnic v ČR. Česko nyní patří v celosvětovém měřítku k zemím, které epidemie zasáhla nejhůře.

Jean Reno stojí v krátkém videu na balkoně domu u moře. "Rád bych vám dodal odvahu. Vím, že je to těžké, že tato doba je velice náročná. Na konci tunelu ale vždycky bývá světlo. Držte při sobě, zůstaňte spolu a pokračujte dál. Vím, že je to obtížné, ale my všichni jsme teď s vámi. Odvahu! Brzy se uvidíme," vzkázal do Prahy a zamával nemocným i zdravotníkům.

"Herecká hvězda, která se netají tím, že si dělá všechno po svém. Proto máme velkou radost, že se rozhodl pro naši nemocnici natočit krátké video. Jeho povzbuzující pozdrav patří zdravotníkům a pacientům, kteří v současnosti zažívají těžké chvíle. Posíláme ho i do dalších českých a moravských nemocnic a vůbec všem, kteří se těší, až tato doba bude jednou za námi," doplnila k nahrávce nemocnice.

Jean Reno se narodil v roce 1948 v marocké Casablance. Hercem chtěl být od dětství. Ve škole nacvičovali divadelní hry, svět jeviště ho přitáhl a on potom v divadle začínal. Dodnes se kromě filmových rolí věnuje i divadlu. Milníkem Renovy herecké kariéry se stal snímek Luka Bessona Leon z roku 1994, v němž ztvárnil samotářského nájemného zabijáka.

V roce 2016 Jean Reno převzal na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech Cenu prezidenta festivalu. V Česku také několikrát natáčel.