Je vidět, že to není náhoda, řekl Trpišovský po třetím postupu do čtvrtfinále

St. Pölten (Rakousko) - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského slávističtí fotbalisté třetím postupem do čtvrtfinále evropských pohárů za poslední čtyři roky dokázali, že předchozí úspěchy nebyly náhodné. Po odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy s Lincem měl ale kouč českého mistra rozporuplné pocity, neboť jeho svěřenci zbytečnými chybami přišli o dvoubrankové vedení a v Rakousku prohráli 3:4. Do dalšího kola prošli díky úvodnímu domácímu vítězství 4:1.

Slavia navázala na loňský rok a sezonu 2018/19, kdy došla do čtvrtfinále Evropské ligy. "Během čtyř let tři postupy do čtvrtfinále evropských pohárů, to je, myslím, úctyhodné. Plus ještě postup do Ligy mistrů. Je to ukázka práce a skvělá vizitka všech lidí v klubu, celého toho aparátu, co ve Slavii je. Je vidět, že to není náhoda, je to opakované," řekl na tiskové konferenci Trpišovsý.

"Možná si to teď ani neuvědomujeme. Pro český klub hrát třikrát čtvrtfinále pohárů během čtyř let je skvělý úspěch. Jsme rádi, že jdeme dál, že budou další dva zápasy. Že máme další šance se porvat o to, abychom český klub dostali ještě dál než do čtvrtfinále, " doplnil kouč.

Radost z postupu mu trochu kalil fakt, že Slavia v odvetě v domácím azylu Lince v St. Pöltenu neudržela vedení 3:1 a po divokém průběhu a dvou červených kartách prohrála 3:4. "Mám rozporuplné pocity. Máme radost z postupu a že jsme ve čtvrtfinále, na druhou stranu je to takové divné, že je to po porážce. Zápas jsme prohráli po divném průběhu, když jsme vedli 3:1. Po gólu na 2:1 jsme zápas mohli dohrát v klidu, ale hloupým faulem na červenou jsme si to zbytečně zkomplikovali," litoval Trpišovský vyloučení Aihama Ousoua ze 42. minuty.

V 85. minutě dostal červenou kartu ještě Srdjan Plavšič a soupeře skóre otočil. "Ty dvě červené karty jsou samozřejmě velká komplikace, protože jsme minimálně na jeden zápas čtvrtfinále přišli o dva hráče. Aiham byl jeden z hráčů, kteří byli v karetním ohrožení, nechtěli jsme o něj na další zápas přijít. Nejdřív jsme o něj přišli žlutou a pak i červenou kartou. Je to podobná situace jako na podzim (v derby), že šel s kartou do faulu, do běžeckého souboje. Před zápasem jsme se na to upozorňovali, že se nechceme do těchto situací dostat. U druhé červené karty jsem neviděl, k čemu došlo. Viděl jsem to zatím jen v reálu. Překvapilo mě to, že to byla rovnou červená," řekl Trpišovský.

Radost mu udělal aspoň další povedený výkon ofenzivního univerzála Yiry Sora, který dal svůj pátý gól ve vyřazovací fázi po zimním příchodu z Ostravy a navrch přidal ještě asistenci. "Yira ukázal velké věci, na druhou stranu zápas mu typologicky vyhovoval. Otevíraly se mu situace, ve kterých je silný. V tomhle dvojzápase nám obrovsky pomohl. Jeho výkony jsou čím dál vyspělejší. Jeho potenciál je neskutečný. Jak říkali někteří kluci na lavici, musíme si dát pozor, aby nás ještě dodatečně nevyřadili ze soutěže za nepřiměřenou rychlost," vtipkoval Trpšovský.

Ve čtvrtfinále by nechtěl Feyenoord Rotterdam, s nímž se už Slavia utkala ve skupině. "Zaprvé jsme s ním už hráli a zadruhé víme, jak silný tým to je. Teď to zase ukázali s Partizanem. A zbytek, to jsou skvělé týmy. Přáli bychom si někoho, s kým jsme ještě nehráli. Bylo by skvělé dostat do Edenu AS Řím. Já bych si přál i PSV Eindhoven, rád bych se tam podíval. I dříve tam hráli skvělí hráči, takový dvojzápas by Slavii taky slušel," řekl Trpišovský.

Jeho tým může narazit i na PAOK Soluň, s nímž Slavia svádí souboj o 15. místo v žebříčku národních koeficientů UEFA, které jako poslední znamená pět klubů v pohárech. "PAOK bych moc moc nechtěl, jako trenéři už jsme tam hráli (s Libercem). Je to dobrý tým, hezký stadion. Na druhou stranu by to možná bylo hezké si to s nimi rozdat, takže nejsem úplně proti. I když tam mám jiné favority. Ztráta v žebříčku koeficientu mě mrzí hodně, měli jsme to dohrát líp. Koeficient je fakt důležitý. Na druhou stranu to máme pořád ve svých rukách. Když se nám postaví do cesty PAOK, tak to můžeme nahradit," dodal trenér.