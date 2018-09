Praha - Záložník Tomáš Souček pomohl spolehlivým výkonem ve středu pole fotbalistům pražské Slavie ke čtvrteční výhře 1:0 nad Bordeaux na úvod základní skupiny Evropské ligy a vysloužil si i velkou poklonu od trenéra Jindřicha Trpišovského. Reprezentačního středopolaře těšilo, že zápas opět ukázal, že červenobílí jdou v poslední době po správné cestě.

"Ano, dali jsme se na nějakou cestu, už je to delší doba, co to hrajeme. Je vidět, že to funguje. Doufám, že se to bude ještě dále zlepšovat," řekl novinářům Souček.

Byl až překvapený z toho, že šestý tým minulé sezony francouzské ligy v Edenu v podstatě neměl pořádnou šanci. "Koukali jsme na video, docela jsme si je rozebrali. Čekali jsme, že i venku by nás mohli napadat, ale spíše stáli vzadu. Dali jsme si to a myslím, že jsme měli super kombinace. Bylo to překvapení, jak hodně prostoru jsme měli, ale škoda, že jsme nepřidali další góly," litoval trochu Souček.

Sám měl na hlavě gól čtvrt hodiny před koncem. "Miňo (Stoch) to na mě krásně trefil. Já jsem byl v dobrém prostoru, snažil jsem se to dát dolů. Brankář to ale skvěle chytil, vykopl to nohou. Taky škoda. Kdyby to bylo 2:0, bylo by to snadnější. Takhle to byly pořád nervy, že soupeř může z nějakého brejku nebo něčeho dát gól. Ale měli jsme skvělou obranu, to nám pomohlo k tomu, abychom vyhráli," uvedl Souček.

Jeho celek vyhrál úvodní zápas skupiny doma 1:0 stejně jako před vloni, kdy pak ale na postup nedosáhl. "Nakonec to nedopadlo, nám se nějaké zápasy nevydařily. Ale je vždycky super, když se vyhraje a takhle vstoupí. Pak to bude jednodušší v dalších zápasech. Koukal jsem, že Petrohrad s Kodaní remizoval. Pro nás to je super, teď pojedeme do Petrohradu s čistou hlavou," uvedl Souček.

Za výkon mu vysekl poklonu i kouč Trpišovský. "Kdybych si měl představit, že on tady nebude, radši na to nechci ani myslet. To bych měl ještě víc starostí. Jsem rád, že tady je, do zimy tu určitě bude. Takový hráč se strašně těžko hledá. Zahraniční týmy nejsou samozřejmě slepé, když ho vidí, jakým způsobem je schopný v takovémhle zápase hrát. Myslím, že nabídky mít bude. Teď si říkám, že je to za dlouho, ale my se na to musíme připravit. Ten hráč jednou odejde, protože má neskutečné parametry," uvedl Trpišovský.

"Dnes je pro nás strašně důležitý, ať už do obranné fáze, do zakládání útoků, tím computerem v hlavě, který má v defenzivní činnosti. Vždy stojí dobře. Počet získaných míčů, procentuálně vyhrané osobní i hlavičkové souboje, to jsou neskutečná čísla. Nahradit takového hráče je, jako byste chtěli nahradit útočníka s 25 góly. Teď si jen musíme užívat, že se prohání v našem dresu," dodal.