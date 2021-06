Je to zklamání, věřil jsem v medaili, řekl k českému konci na MS Vůjtek

Praha - Česká hokejová reprezentace si bude muset počkat na ukončení medailového půstu na mistrovství světa minimálně další rok. Bývalý trenér národního týmu Vladimír Vůjtek přiznal, že jej čtvrtfinálová porážka s Finskem na šampionátu v Rize zklamala, nadšený ale nebyl z výkonů týmu v průběhu celého turnaje.

"Jsem trošku zklamaný, protože jsem čekal, že budeme hrát o medaile. Že postoupíme do semifinále. Dokonce jsem tipoval, že medaili získáme," řekl Vůjtek ČTK. "Narazili jsme na Finsko, což je soupeř, který nám moc nesedí, což se také ukázalo a nedokázali jsme se proti jejich obraně prosadit. Na druhou stranu mohli jsme mít jiného soupeře, kdybychom sehráli lépe základní skupinu," podotkl čtyřiasedmdesátiletý kouč.

Český tým sice v přípravě na mistrovství vyhrál všech devět zápasů, hned na úvod ale dvakrát prohrál a herně se mu příliš nedařilo ani poté, i když po následných pěti výhrách do čtvrtfinále postoupil. "Bylo to střídavé. Z kraje nám dva zápasy nevyšly, čtvrtý se Švédy jsme hráli od poloviny dobře. Měli jsme porazit Bělorusy za tři body, vyhrát (za tři body) s Dány. To jsou zápasy, které nám nevyšly a v konečném účtování nám chyběly," řekl Vůjtek.

Reprezentační kouč Filip Pešán v Lotyšsku téměř celý turnaj hledal ideální složení jednotlivých útočných formací. Vůjtek to považuje za současný trend. "Někteří trenéři to dělají, hlavně ti západní v Americe. Já jsem spíš pro ten východoevropský styl, kdy se sestava moc nemění. Postaví se základ, a když nedojde ke zranění nebo něco nefunguje, tak jsem pro do toho nezasahovat. Dnes je trenérská práce jiná a je trend, že každý musí umět hrát s každým," uvedl trenér, jenž vedl Česko v sezoně 2015/16.

Vůjtka ale překvapilo, že pro čtvrtfinále se nevešel do sestavy kreativní útočník Michael Špaček. "Překvapilo mě i to, že jeho formace nehrála první zápas na turnaji," poukázal Vůjtek na skutečnost, že Pešán se proti Rusku rozhodl nenasadit formaci Lenc - Špaček - Stránský, které se dařilo na Českých hrách v Praze. "Není to kritika trenérů, ale překvapilo mě to. Myslím si, že Špaček měl na to, aby hrál," řekl Vůjtek.

Celkovou úroveň MS podle zkušeného trenéra ovlivnila skutečnost, že jednotlivé týmy postrádaly elitní hráče z NHL. "Druhou věcí jsou složité podmínky. Hráči jsou měsíce svázaní v bublinách a ne každý to dobře snáší. Pro všechny je náročné vyjít ze svého zázemí a tam si ani nemohou dojít na kafe. Kdo to nezažil, si to nedovede představit," uvedl Vůjtek k důvodům řady překvapivých výsledků.

Kdo získá v Rize zlaté medaile, nechtěl Vůjtek tipovat. "Zrovna jsem poslouchal Tomáše Plekance, kteří říkal, že dal na čtvrtfinále čtyři tipy a všechny byly špatné. Já jsem na tom stejně, nechytil jsem ani jeden výsledek," pousmál se Vůjtek.

V souboji USA a Kanady ale věří spíše Kanaďanům. "Ve skupině sice Američané vyhráli 5:1, ale myslím si, že to už se opakovat nebude. Řekl bych, že se Kanada nějakým zázrakem dostane do finále a narazí na Finsko," uvedl s tím, že ve druhém semifinále očekává výhru Finů nad Německem. "Mužstva, kterým jsem držel palce, jsou všechna venku, takže už je mi teď celkem jedno, jak to dopadne. Podívám se, jestli to bude dobrý hokej, a to je všechno," dodal Vůjtek.