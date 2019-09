Je to zklamání, ale ne životní tragédie, řekl Synek po MS

Ottensheim (Rakousko) - Dlouhá série medailových úspěchů skifaře Ondřeje Synka na vrcholných akcích skončila na mistrovství světa v Ottensheimu. Šestatřicetiletý veslař poprvé od roku 2005, kdy začal jezdit na skifu, nezískal na světovém šampionátu či olympijských hrách medaili. Z šestého místa ale nedělal tragédii. Jeden z hlavních cílů totiž v Rakousku splnil, bez problémů se kvalifikoval na hry do Tokia 2020.

Fotogalerie

"Bohužel se moje šňůra někde přerušit musela a myslím si, že po čtrnácti letech je to docela dobré. Zklamání to je, ale že se to nepovedlo, neberu jako životní tragédii. Už jsem toho na mistrovství světa zažil hodně, vyhrál i prohrál jsem hodně závodů a musím k tomu přistupovat takhle," řekl Synek novinářům.

I když se prakticky vůbec nezapojil do bojů o medaile, výkon nepovažoval za špatný. "Na jiných mistrovství světa by tento rozestup třeba stačil na medaili, ale dnes to bylo šesté místo. Bylo to vyrovnané," uvedl svěřenec trenéra Milana Dolečka staršího, jehož od bronzu dělily tři sekundy.

V Ottensheimu se tak potvrdila Synkova slova před MS, že startovní pole skifařů se vyrovnává a rozšiřuje. "Letos to bylo vidět maximálně od prvního závodu, což bylo mistrovství Evropy, kde se jela neskutečná lajna. Přišli mladí kluci a mydlí to. Jezdí úplně jinak technicky. Na půl slajdu, na půl délky tempa a hrozně frekvenčně. A tomu já starý mazák nestačím. Musím něco zlepšit. Uvidíme, snad to půjde. A když ne, tak se nic neděje. Nikdo nemládne a sportovní věk se mi taky blíží ke konci," pousmál se Synek.

Češi ale nástup nového veslařského stylu nezachytili. Synek byl jediným finalistou v olympijských disciplínách, letenku do Tokia si vedle něj vyjel jen dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová. "Jedeme na horské dráze z kopce dolů. Potřebovali bychom nějaké mladé, abychom zase jeli nahoru. Je to ale asi přirozený vývoj sportu a bude se s tím muset něco dělat," řekl Synek.

Rodák z Brandýsa nad Labem se teď chystá odpočívat a v říjnu se začne chystat na olympijské hry. "Doufám, že mě to nezlomí, ale snad ne. Tokio je pořád velká motivace, takže pro to udělám všechno. Na zimní přípravu se těším," uvedl Synek, jenž se teď chystá na návštěvu Japonska.

Chce si dějiště olympiády prohlédnout. "Mám v plánu se tam letět na tři čtyři dny podívat, asi v půlce října. Abych se tam rozkoukal, podíval se, jak to tam vypadá, a pročistil si hlavu," řekl. Veslovat na dráze ale zkoušet nechce. "Spíše si chci půjčit kolo a projet se kolem kanálu. Nasát atmosféru, abych pak věděl, kam přijedu," vysvětlil.