Brno - Brněnský útočník Jan Hruška v základní části hokejové extraligy nasbíral v 52 zápasech 14 bodů a v úvodu play off stihl za dva duely šest bodů a vede produktivitu vyřazovací části. Třiatřicetiletý majitel dvou titulů s Kometou z minulých dvou let má zaděláno na nejlepší play off v kariéře.

"Asi se trošku přiklonilo štěstíčko u všeho. Kéž by to tak pokračovalo. Je to zatím snové," řekl novinářům Hruška, který přispěl k výhrám v pondělí 3:1 a v úterý 5:0 v Hradci Králové gólem a pěti asistencemi. Jeho maximem v play off je devět bodů (1+8) z roku 2017.

"Jak skáčou body, tak je to hrozně fajn na sebevědomí a na herní pohodu. Když to tam nepadá, tak se v tom člověk babrá a trápí se. Tím, že začíná nová soutěž, tak hrozně pomáhá, že se jde od znova a mě to zatím vychází," prohlásil autor pěti gólů a devíti přihrávek v základní části.

V sérii byl u prvních pěti branek Komety. Nejdříve asistoval u čtyř gólů Jakuba Orsavy, potom sám skóroval a nakonec přihrál na branku Tomáše Vondráčka. Pochvaluje si souhru ve formaci s Orsavou a Martinem Eratem, která hned čtyřikrát zafungovala v přesilových hrách.

"Ty dva zápasy nám stoprocentně vyšly. Na to samozřejmě není žádná jiná odpověď, než že to zatím klape. Ale co bylo, už být nemusí, takže musíme jít s pokorou do dalších zápasů a doufat, že nám to vydrží. Když se přesilovky sehrají dobře, tak se vždycky malé okno otevře. Je to i hodně o štěstí, aby se to podařilo využít," připojil Hruška.

Hradec v obou duelech Kometu přestřílel. V pondělí byl poměr pokusů na branku 48:17 a v úterý 38:24, ale ani jednou neuspěl. "Nevím, kdo je a není dominantní. Jestli má někdo na to pohled, že byl Hradec lepší, tak ať klidně byl, ale dva body bereme my. Takhle nám to stačí," usmíval se Hruška.

Podle něj se na výsledcích projevila i skvělá práce Komety v oslabeních. "Hradec v přesilovkách nehraje vůbec špatně, ale ti kluci, kteří to brání s nasazením vlastního zdraví, zblokují strašně moc střel. Co nezblokují, tak chytne 'Čilo' (Marek Čiliak). Zatím je to jen pozitivní a doufám, že to tak bude pokračovat," přál si Hruška.

Hráči Komety se podle něj soustředí na hokej a nestarají se o dění okolo, které rozvířilo zkrácení šestizápasového trestu útočníka Martina Erata o jedno utkání, díky němuž mohl hrát od začátku série s Mountfieldem.

"To jsou takové věci, které hrají do karet spíš nám. Čím víc soupeř mluví, strká se a dává jeden článek do novin za druhým... Já jsem hrozně rád, že u nás to nikdo nedělá, protože si myslím, že to týmu rozhodně neprospívá. Jen ať v tom pokračují, jen tak dál, je to super," řekl Hruška.

"Já jsem na ty věci do novin hrozně opatrný. Věřím trošku v nějakou karmu a až moc přehnaně sebevědomé věci se nevyplácí. Ale každý na to má samozřejmě svůj názor. Někdo je do novin asi pichlavější, média to asi baví, i lidi, kteří to čtou. Ale jsem rád, že z našeho týmu to nikdo nedělá," dodal Hruška.