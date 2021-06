Je to výjimečný, krásný a silný příběh, řekl Pála o Krejčíkové

Praha - Úspěch tenistky Barbory Krejčíkové na Roland Garros je podle Petra Pály výjimečný, silný a krásný příběh. Fedcupový kapitán ocenil pestrou hru Krejčíkové, díky které vyhrála v Paříži dvouhru, a skvělou spolupráci s Kateřinou Siniakovou ve čtyřhře.

"Je to neskutečný úspěch," komentoval Pála pro ČTK triumf Krejčíkové na French Open ve dvouhře i čtyřhře. "Je to krásný a silný příběh. Že Bára tenis vždycky uměla, to ví hodně lidí, ale málokdo čekal, že vyhraje v singlu grandslam. Ale hrála naprosto fantasticky."

Krejčíková přijela do Paříže krátce po zisku titulu ve Štrasburku a jeden ze dvou setů na Roland Garros ztratila ve dvouhře v prvním kole s krajankou Kristýnou Plíškovou. "To byl nesmírně těžký zápas a poté se rozjela a hrála pestře. Krásně se na to koukalo," pronesl Pála.

Hra Krejčíkové ve dvouhře nabízela širokou škálu úderů. Snad jen servis - volej, který se na antuku nehodí, neukázala. "Ale jinak hrála krásně technicky a chytře měnila rytmus výměn. Měla tam kopce, kraťasy, čopy, voleje..., v tenisu bylo úplně všechno," chválil Pála.

Krejčíková střídala den po dni dvouhru a čtyřhru a měla stále dost energie. A to i po vyčerpávajícím semifinále s Řekyní Marií Sakkariovou. "Klobouk dolů, jak to dokázala zvládnout. Bylo důležité, že před finále dvouhry odehrály semifinále debla rychle," podotkl Pála.

Ve finále si pětadvacetiletá Krejčíková poradila s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou. "Bára byla ve finále z mého pohledu lepší," uvedl Pála a ocenil i vystoupení Krejčíkové při rozhovorech po zápasech. "Bylo to moc hezké. Česku udělala obrovskou reklamu."

Nakonec zvládly Siniaková s Krejčíkovou suverénně i finále čtyřhry. "Bára důležité míče dala, je v obrovské formě a měla přehled," řekl Pála. Nejlepší hráčkou utkání byla Siniaková. "Katka hrála úžasně. Dala pár deblů (dvojchyb), ale dokázala to přehrát. Hrála skvěle celý zápas."

Krejčíková vyletěla díky svým úspěchům do tenisových výšin a světel ramp a v nadcházejícím období bude pod drobnohledem."To jsou příjemné starosti. Hraje to pro trofeje, to se jí povedlo a přeju jí, ať to zvládne co nejlépe a jak si bude přát. Hlavně ať si to teď užije," řekl Pála.