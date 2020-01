Je to velké varování, už delší dobu nehrajeme dobře, řekl Pech

Praha - Podle útočníka Lukáše Pecha si hokejisté Sparty musí promluvit, aby se vrátili na správnou cestu. Pražané podlehli doma v 36. kole extraligy i kvůli čtyřem bodům navrátilce Jaromíra Jágra Kladnu 4:8. Přestože prohráli po pěti výhrách, Pech si myslí, že se týmu v poslední době nedaří.

"Je to velké varování. Už delší dobu nehrajeme dobře, i když jsme vyhrávali. Není to perfektní, něčím si procházíme, ale sbírali jsme body, což bylo důležité. Teď si musíme sednout a všichni si promluvit, abychom se vrátili na cestu, kterou chceme jít," řekl novinářům Pech. Sparta kvůli horšímu skóre při bodové rovnosti s Libercem klesla na druhé místo. Navíc oproti Bílým Tygrům sehrála o čtyři duely navíc.

Podle Pecha nestál za nezdarem Pražanů Jágr, nýbrž špatná hra v oslabení. Svěřenci trenéra Uweho Kruppa v něm inkasovali třikrát. "To víte, že je Jágr geniální, ale dá se na to reagovat. Jsme moc statičtí v oslabení, dáváme jim strašně prostoru, aby si mohli nahrát křížem, nebo vystřelit. Lepší cestou je rychlý přísun, abychom jim nedali čas na rozehrání, honit je, být každých 20 až 25 vteřin na ledě, odmakat to, vyhodit, jet střídat a protočit víc lidí," uvedl šestatřicetiletý Pech.

K sedmačtyřicetiletému majiteli Rytířů Jágrovi, jenž vynechal předchozích 12 duelů, měl slova uznání. "Je to rozdílový hráč. Samozřejmě na tom není rychlostně už tak dobře, ale furt si umí podržet puk, je na něm silný, má výborný přehled. Jeho předností bych mohl jmenovat nespočet," prohlásil jihlavský odchovanec.

"Mužstvo ale nedělá jeden hráč. Nepohlídali jsme si více hráčů, hlavně v předbrankovém prostoru, kdy tam tečovali, doráželi. Dělali si v našem domě, co chtěli, a proto zaslouženě vyhráli," uznal nejproduktivnější hráč extraligy v ročníku 2016/2017.

Rozhodující trefu na 5:4 zaznamenal Jágr ve 44. minutě při Pechově vyloučení. Sparťanský útočník putoval na trestnou lavici po kontaktu s brankářem Denisem Godlou.

"Nebudu se k rozhodčím vyjadřovat, to nemá cenu. Podle mého jsem byl stoprocentně před brankovištěm, gólman měl možná hlavu před ním. Říkal, že se rozhodčím přiznal, že byl před brankovištěm. Pro mě smolné vyloučení. Dostali jsme na 4:5 a hned na 4:6. Tam se zápas zlomil," konstatoval extraligový mistr s Karlovými Vary z roku 2009.