Je to velké povzbuzení, řekl Veselý po wimbledonském triumfu nad Kordou

Londýn - Jako velké povzbuzení vnímal Jiří Veselý úspěch v prvním kole Wimbledonu, v němž porazil turnajovou dvaadvacítku Američana Sebastiana Kordu. Devětadvacetiletý rodák z Příbrami, který po loňském zranění stehenního svalu startuje v All England Clubu díky chráněnému žebříčku, zvládl úvodní fázi turnaje i při své deváté účasti. Novinářům po středečním utkání řekl, že také tato bilance ho motivovala.

"Nechtěl jsem tu sérii přerušit. Věděl jsem, že je Kordič skvělý hráč. Byl ve čtvrtfinále Australian Open a v semifinále Queen's Clubu. Jenže také dlouho nehrál kvůli zápěstí," uvedl Veselý. "Vítězství je proto velkým povzbuzením. Vím, že soupeři se mě i trochu bojí. Vědí, že jsem tu často porazil výborné hráče a respekt ze mě určitě jde. Jsem po osmiměsíční pauze a i návrat se trošku komplikoval skrz další zranění. O to víc je tohle povzbuzující. Dokázal jsem si, že to pořád jde," doplnil.

Třiadvacetiletého Kordu porazil 7:6, 4:6, 6:2 a 6:3, soupeři nadělil 23 es. Chválil si, jak zvládnul zápas po fyzické i mentální stránce. "Až do třetího setu jsme výměny skoro nehráli. S přibývajícími nervy už ale první servis tak nešel a byly delší výměny. Pozitivní je, že v nich jsem dokázal držet krok. Fyzicky se cítím lépe a vyběhal jsem spoustu věcí. Postupně si vše začíná sedat. Chci si to tady hlavně užívat," podotkl Veselý.

Svěřence trenéra Radka Štěpánka a syna vítěze Australian Open Petra Kordy sice Veselý zná, v úzkém kontaktu ale nejsou. "Víme o sobě z turnajů a teď se vídáme na Spartě, což je pro mě super. Že bychom se ale víc bavili, to úplně ne. On je o hodně mladší a je takový tišší, takže jsme se do hlubší konverzace nedostali," popsal Veselý.

Také před Wimbledonem měl aktuálně až 528. hráč světového žebříčku zdravotní potíže. Před startem grandslamu je ale vyřešil. "Chytla mě záda, asi z postele. Už jsem ale dobrý a doufám, že si teď třeba zase nepřeležím krk," usmál se.

Do Londýna za ním přicestoval kamarád a zpěvák Mirai. Jelikož byl ale zápas Veselého kvůli dešti o den odložen a on se musel vrátit do Karlových Varů, triumf nad Kordou neviděl. "Předtím mě nestihl ani v Paříži, tak snad napotřetí klapne Amerika," přál si Veselý.

S populárním zpěvákem se zná přes Dušana Lojdu, který s Veselým dříve trénoval. "Dlouho jsme o sobě nevěděli. Až potom jsme si uvědomili, že se známe z tenisu, když ještě Mirai hrál. Už vloni jsem mu říkal, ať se za mnou přiletí na nějaký velký turnaj. Sám tenis hrál, prožívá ho a píše mi po každé výhře," prozradila bývalá česká jednička.

V Londýně má kolem sebe sedm lidí. Nechybí jeho otec, manželka i dvě ze tří dětí. "Nejstarší dcera tady chodí do školky, což je super. Je tam ráda. V jedenáct ji vždy vypustíme a v pět odpoledne nabereme zpátky. Je skvělé, že může být ve společnosti dětí, které mluví jiným jazykem. A děti nemají problém se dohodnout," dodal Veselý, jehož ve 2. kole čeká buď Australan Christopher O'Connell, nebo Srb Hamad Medjedovič.