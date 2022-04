Je to velká šance, chceme hrát dvojzápas o finále v pohárech, řekl Trpišovský

Praha - Slávističtí fotbalisté před týdnem v úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy v Rotterdamu uhráli s Feyenoordem remízu 3:3 a jejich trenér Jindřich Trpišovský stále vidí šance obou soupeřů naprosto vyrovnaně. K postupu se podle něj bude muset každý z hráčů ve čtvrteční domácí odvetě přiblížit ke svému maximu. Věří, že Pražané pod jeho vedením na třetí pokus konečně projdou do semifinále, vyrovnání nejlepšího českého pohárového výsledku pro něj ale není tou hlavní motivací.

Slavia pod vedením současného realizačního týmu vloni a v roce 2019 neuspěla ve čtvrtfinále Evropské ligy. Tentokrát má zřejmě největší šanci na postup do semifinále. "Těžko se to porovnává, pokaždé byla situace trošku jiná. Beru to tak, jako že je to jeden zápas. Je to trošku, jako by se ten první zápas nehrál. Vzhledem k síle soupeře je to pořád 50 na 50. Soupeř má velkou kvalitu, což ukázal v předchozích vzájemných zápasech. Bereme to tak, že je to velká výzva, velká šance, protože nás jeden zápas dělí od semifinále a hrajeme doma," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Jeho svěřenci by případným postupem vyrovnali klubové i české maximum v pohárech od rozdělení federace. Semifinále si dosud zahrála jen Slavia v roce 1996 v Poháru UEFA. "Takhle nad tím moc nepřemýšlím. Motivací je spíš to, abychom to dokázali a hráli další velké zápasy. Samozřejmě bylo by to příjemné, protože by to byl zase nějaký zápis do historie," uvedl Trpišovský.

"Dnes měl (tehdejší trenér) pan Cipro narozeniny, takže jsme mu přáli. Dostali se tehdy přes AS Řím, koukal jsem na to jako mladý v televizi a vím, jak obrovský úspěch to byl. Ale tohle tady v hlavě nikdo moc nemá. My to chceme teď a tady dokázat, zkusit hrát dvojzápas o to být ve finále evropského poháru. To je hlavní motivace a minulost do toho moc nebereme," doplnil Trpišovský.

Jeho svěřenci na Feyenoord narazí už počtvrté v sezoně. Vedle úvodního zápasu čtvrtfinále z minulého týdne se týmy utkaly už ve skupině, kde Slavia nejprve prohrála v Rotterdamu 1:2 a v domácí odvetě remizovala 2:2.

"Utkání v Rotterdamu mělo všechno. Ukázalo nám to, že týmy jsou hodně vyrovnané, že se musí hrát do poslední vteřiny. Týmy se hodně znají, když si odmyslíme jednotlivé hráče, mají hodně podobné styly. Rozhodovat mohou maličkosti. Abychom zítra byli úspěšní, musí se každý hráč, který nastoupí od začátku i v průběhu utkání, na svém postu přiblížit maximu," uvedl Trpišovský.

"Oba týmy si budou říkat, aby nenabídly soupeři gól, byly zodpovědné a nepustily soupeře do vedení. Ale myslím, že oba týmy mají v kádru takové hráče, že se stejně nechají strhnout hrou. Začátek podle mě bude opatrnější, ale s vysokým presinkem na obou stranách. Tým, který půjde do vedení, dostane obrovskou výhodu," doplnil kouč.

Věří, že velkou výhodou by pro českého šampiona mohlo být pro odvetu domácí prostředí, kde Slavia prohrála jediný z posledních 14 pohárových zápasů. "Cítíme, jak jsou lidé natěšení. Věříme, že bude skvělá kulisa, která dělá fotbal fotbalem. Věřím, že se spojí výkon nás a fanoušků a přiblížíme se některým zápasům, které jsme tu odehráli. Vždy je lepší hrát v domácím prostředí, které znáte," řekl Trpišovský.

Pokud i po prodloužení skončí zápas nerozhodně, určí postupujícího penaltový rozstřel. "Kluci penalty trénují průběžně. Já pevně doufám, že na ně nedojde. V kabině jsem říkal, že pokud dojde na rozstřel, tak odejdu a zavřu se někam, kde nebude slyšet. Pak mi přijdou říct, jak to dopadlo. Byl bych radši, aby se to rozhodlo v utkání, kdo s koho," přál si Trpišovský.

Víkendový ligový zápas s Pardubicemi vynechali kvůli zdravotním problémům Tomáš Holeš, Yira Sor a Maksym Talovjerov. "Jeden z dvojice Holeš a Sor určitě bude, u druhého uvidíme po tréninku. Maks měl přes víkend teplotu, dnes by se měl zapojit k týmu. Uvidíme asi zítra dopoledne. Na část bude k dispozici i Petr Ševčík, na celý zápas to ale na 99 procent nebude," uvedl Trpišovský.