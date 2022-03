Je to velká rána, MS je pro každého snem, řekl po vyřazení v play off Barák

Solna (Švédsko) - Pro záložníka Antonína Baráka je velkou ránou, že čeští fotbalisté prohráli v semifinále play off o mistrovství světa ve Švédsku 0:1 po prodloužení a na závěrečném turnaji se nepředstaví. Sedmadvacetiletý středopolař italské Verony označil utkání v Solně za remízový zápas a litoval, že Seveřané ukázali svou ofenzivní kvalitu v nejhorší možnou chvíli. Neuznaný gól spoluhráče Jana Kuchty z úvodu duelu považoval za sporný moment.

Český tým po porážce od Švédů přišel o šanci zahrát si v úterý finále play off o šampionát v Kataru proti Polsku. "Je to těžký moment, který samozřejmě musíme skousnout. Pro mě je to velká rána, protože mistrovství světa je pro každého sen, cíl. Bylo to mé velké přání, abychom se tam dostali. Jsem v emocích, velmi zklamaný, smutný a naštvaný. Těžko se mi to teď hodnotí, protože je to čerstvé. Hrozně nás to mrzí, že se do Kataru nepodíváme," řekl Barák na tiskové konferenci.

Ve 110. minutě rozhodl utkání střídající Robin Quaison. "Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. De facto oba týmy měly nějakou šanci. Bohužel pro nás Švédsko ukázalo individuální kvalitu v ten možná nejhorší okamžik pro nás. Dokázali se prosadit a zvládli to o gól. Pro mě to byl remízový zápas, tak to i skončilo po 90 minutách," uvedl Barák.

V 11. minutě za bezbrankového stavu dostal míč do sítě útočník Kuchta, ale angličtí sudí gól kvůli údajnému faulu Jakuba Brabce neuznali. Verdikt potvrdil i videorozhodčí. "Bohužel v tuhle chvíli to už nezměníme. Na hřišti ve vápně mi to přišlo jako sporný moment. Myslím, že rozhodčí možná chyboval, možná ne. Upísknul se dřív, mohlo to být i s pomocí VAR (videorozhodčího) prozkoumané. Rozhodčí nám to odůvodnil tím, že byl faul Kuby Brabce," řekl Barák.

"Byl to určitě moment, který nám mohl pomoci i nemusel. Zápas začínal. Kdybychom šli do vedení, v těchto zápasech, kde třeba rozhoduje jedna chyba, je strašně důležité vstřelit první gól. Ale teď už asi nemá cenu cítit křivdu, protože je to fakt. Musíme jít dál," doplnil Barák.

Pochvaloval si, jak tým zvládl zápas v netradičním složení s třemi stopery. "Trenér to s námi s některými hráči konzultoval týden před srazem, že se jim to jeví i kvůli absencím jako nejlepší varianta. Všichni jsme s tím souhlasili, byli jsme na to v hlavě připravení, co se po nás bude chtít. Rozestavení bylo dobré, připravili jsme se na to dobře. Neodehráli jsme špatný zápas, nemáme se za co stydět. Takovýhle zápas jsme všichni očekávali. Věděli jsme, o co jde, že rozhodne nejspíš jeden gól," dodal Barák.