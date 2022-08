Je to určitě jeden z mých nejdůležitějších gólů v kariéře, řekl slávista Schranz

Praha - Jedním z nejdůležitějších gólů v kariéře posunul Ivan Schranz fotbalisty Slavie do skupiny Evropské konferenční ligy. Brankou v nastavení prodloužení na konečných 2:0 proti Rakówu Čenstochová odvrátil v odvetě 4. předkola penaltový rozstřel. Slovenský reprezentant zaznamenal v dresu Slavie v evropských pohárech už několik důležitých tref, ocenil ale za ně především spoluhráče.

"Je to určitě jeden z mých nejdůležitějších gólů v kariéře. Rozhodnout v poslední vteřině zápasu je úplně úžasné, pramenila z toho oslava, velmi jsme si to užili, byli tam i fanoušci, trošku se to tam seskupilo. Bylo to krásné a super," řekl na tiskové konferenci Schranz, který do hry naskočil od 56. minuty a krátce poté se asistencí podílel na úvodní trefě Mosese Usora.

V prodloužení rozhodl hlavičkou po centru jiného příchozího hráče z lavičky Petera Olayinky. "Byl jsem v takové pozici, že jsem to neměl daleko na zadní tyč. Rozhodl jsem se, že tam půjdu, je to moje povinnost. Olie (Olayinka) mě tam fantasticky našel. Soustředil jsem se na to, abych to dobře trefil a brankář neměl šanci. Potom to byla euforie," prohlásil bratislavský rodák.

V minulé sezoně se v Evropské konferenční lize trefil proti Unionu Berlín a Fenerbahce Istanbul. V aktuálním ročníku ve 3. předkole soutěže skóroval proti Panathinaikosu Atény.

"Situace si to asi (dnes) žádala, že jsem byl v daný moment na správném místě. Vyšlo to i v jiných zápasech, ale ani v nich jsem nebyl jediný střelec. Díky mým spoluhráčům si šance dokážu vytvořit. Dík patří jim. Postup je týmový a o tom to je," uvedl osmadvacetiletý Schranz.

Slavia šla do odvety s mankem 1:2 z úvodního zápasu. "Je to pro nás pohádkový, šťastný závěr. Velmi se těšíme, že to takhle dopadlo. Od první minuty jsme šli za svým cílem. Plán, který jsme chtěli naplnit, se nám podařil. Vytvářeli jsme si dobré pozice, tlačili jsme na soupeře a dokázali jsme si vytvořit hodně šancí a tlak, za to jsem rád. Kluci zápas velmi dobře rozběhli a jsem šťastný, že to takhle v euforii skončilo a můžeme se těšit na pohárový podzim," konstatoval Schranz.

Pražané dali vítězstvím v závěrečných sekundách vzpomenout na památný triumf 4:3 po prodloužení nad Sevillou z osmifinále Evropské ligy v březnu 2019. "Pouštěli jsme si nějakou standardku z toho zápasu, takže jsme si ho jako tým připomněli. Ani si nepamatuju, že jsem byl tehdy na Kypru (AEL Limassol), ale ty zápasy jsem viděl. I mně ten závěr trochu připomněl zápas (se Sevillou)," podotkl Schranz.

Soupeře v hlavní fázi se slávisté dozvědí v pátek. Schranz zvláštní přání nemá. "Akorát vím, že bychom měli být v prvním koši, je to nevyzpytatelné. Minulou sezonu jsme měli velmi těžkou skupinu v porovnání s ostatními, uvidíme, jak to vyjde tentokrát. Hlavně se těšíme, že budeme hrát na podzim evropské zápasy," poznamenal bývalý hráč Sparty, Dukly, Českých Budějovic nebo Jablonce.

Ocenil i atmosféru ve vyprodaném Edenu (19.370 diváků). "Fanouškům je třeba poděkovat, hnali nás celý zápas za gólem. Po několika minutách po trojím střídání přišel (vedoucí) gól. Ten nakopl stadion a dostali jsme novou energii do nohou. To nás začalo hnát za dalším vytouženým postupovým gólem," řekl Schranz.

Pochválil i výkon úřadujícího polského vicemistra. "Velký respekt vůči Rakówu, má výborné fotbalisty. Hraje výborně, dokazuje to poslední sezony v polské lize a dokázal to i v tomto dvojzápase. Hlavně první zápas hrál velmi dobře a my jsme nebyli v optimální pohodě. O to víc mě těší, že doma s fanoušky za zády jsme dokázali podat takto dobrý výkon proti velmi těžkému soupeři a můžeme se těšit z úspěchu," uvedl Schranz.