Je to úleva, oddechl si po premiérové brance na MS Palát

Bratislava - Nejen radost z postupu do semifinále mistrovství světa, ale i z premiérové branky na turnaji si mohl vychutnat útočník Ondřej Palát po výhře 5:1 nad Německem. Velkou radost z jeho branky měli i spoluhráči, kteří mu gratulovali k prolomení střelecké smůly.

"Je to úleva. Je to super, že jsem dal gól, ale kdybych ho nedal a vyhráli jsme, bylo by to úplně stejné," řekl novinářům Palát. Byla to jeho třetí branka v 19. zápase v reprezentaci, ale první na velké mezinárodní akci.

Neskóroval ve čtyřech zápasech na olympijských hrách v Soči v roce 2014 ani ve třech duelech na Světovém poháru 2016 v Torontu. V Bratislavě čekal až do 54. minuty čtvrtfinále, kdy se puk po nahození Jana Koláře před Paláta šťastně odrazil od zadního mantinelu, Philipp Grubauer puk nezachytil hokejkou a útočník Tampy Bay jej překonal mezi nohy.

"Šance byly v každém zápase, nepadlo to tam a nakonec musel být takový odraz, abych to tam měl do prázdné, ale díkybohu za to," oddechl si Palát, který měl možnost těsně po polovině zápasu za bezbrankového stavu, ale Grubauer jej vychytal.

Podle Paláta se českému týmu ve třetí třetině nejlépe podařilo vyrovnat s obranným valem Němců. "Dobře jsme to tam zahráli, že jsme to trošku házeli o mantinel. Oni tam měli dobrý forčeking, jak dal Kuba Voráček gól, tak se to zlomilo," pochvaloval si Palát, který v NHL v dresu Lightning nastřílel v 427 zápasech 93 branek a dalších 21 gólů přidal v 67 duelech play off.

Vyrovnání Němců na 1:1 podle něj český tým nijak nerozhodilo. "My jsme věděli, že když budeme hrát dobře z obrany a udržíme se v útočném pásmu, že to zlomíme," podotkl Palát a byl rád, že se podařilo ubránit Leona Draisaitla z Edmontonu, s 50 góly druhého nejlepšího střelce této sezony NHL.

"Věděli jsme, že rád hraje s pukem a bude se to snažit zavážet, takže jsme se snažili bruslit s ním, ale i tak měl dobré šance a rozdával to. Je to výborný hráč a dělal nám problémy," uvedl Palát. Největší možnost měl Draisaitl v 13. minutě, ale Patrika Bartošáka neprostřelil. "Výborně to pokryl," ocenil Palát.

V sobotu čeká český tým v semifinále Kanada, která odvrátila vyřazení se Švýcarskem až čtyři desetiny sekundy před koncem normální hrací doby a vyhrála 3:2 v prodloužení. "Jsou to zkušení borci, bude to určitě těžký zápas. Musíme hrát dobře celých šedesát minut. Stone, Marchessault, to jsou extratřídy v NHL, ale mají silné všechny čtyři pětky, také dobré obránce, takže celý tým mají výborný. Musíme se na to dobře připravit," dodal Palát.