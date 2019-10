Je to u mě spíš o fyzičce, řekl Jágr po dvougólovém představení

Kladno - Poprvé od prosince 2012 měli fanoušci možnost sledovat v nejvyšší domácí soutěži dvougólové představení Jaromíra Jágra a sedmačtyřicetiletý legendární útočník rozhodl v dohrávce 7. kola extraligy i vítězným zásahem o výhře Kladna nad Libercem 5:3. V pátém utkání sezony si hrající majitel Rytířů vylepšil bilanci na čtyři body za čtyři branky.

"Je to u mě spíš o fyzičce. Začal jsem sezonu se sto dvaceti kily, pomalu se dostávám do formy. Je vidět, že ke konci už nemám sílu. I když šance jsou, tak nemám sílu na zakončení. Vydržím půl zápasu, pak už je to se mnou horší. Věřím tomu, že jestli se nezraním, tak je to jenom otázka času," řekl Jágr.

Více branek v jednom extraligovém utkání vstřelil naposledy 19. prosince 2012, kdy při výluce NHL pomohl k domácí výhře nad Pardubicemi 5:4 hattrickem a jednou asistencí.

Po návratu ze zámoří druhý nejproduktivnější hráč historie NHL pomáhal Rytířům k návratu z první ligy. V baráži o extraligu skóroval dvakrát v duelu v Chomutově (3:1) a dokonce čtyřikrát na ledě Motoru České Budějovice (4:2), kde Kladno zpečetilo v 10. kole postup.

Teď se Jágr prosadil proti Liberci, který dosud všech šest zápasů v této sezoně vyhrál. Ve 14. minutě dorážkou vlastní střely vyrovnal na 1:1, v čase 58:39 doklepl puk po střele Bradyho Austina do odkryté branky a pouhých 27 sekund po vyrovnání Michala Birnera získal Rytířům náskok 4:3.

"Pravděpodobně jsme nastoupili proti nejlepšímu mužstvu, bylo to pro nás měřítko. Řekli jsme si, že odevzdáme maximum a uvidíme, jak na tom jsme. Byly dvě možnosti: buď jdeme správným směrem, nebo musíme všechno překopat a začít jinak. Myslím si, že nám to ukázalo, že jdeme správným směrem," prohlásil Jágr.

"Já bych byl dneska docela spokojený, i kdybychom nevyhráli. Líbilo se mi, jak jsme hráli proti nejlepšímu mužstvu v lize. Měli jsme víc šancí. Jsme typ mužstva, které potřebuje dvakrát tolik šancí. Tak to prostě je," připojil Jágr.

Kladno po úvodních třech duelech bez bodu počtvrté za sebou bodovalo. Nejdříve prohrálo doma s Vítkovicemi 2:3 v prodloužení, potom vyhrálo ve Zlíně 2:1 a doma nad Olomoucí 4:3 v prodloužení, přestože prohrávalo už 0:3. Teď zdolalo i Liberec a pokaždé vybojovalo body v závěru.

"Dneska to bylo nahoru dolů. Dali jsme gól, vedli jsme o jeden a dostali jsme zase gól. Díky bohu, že jsme vyhráli," komentoval to Jágr. "Akorát se musíme z toho poučit. Když vedeš 3:2 dvě minuty před koncem, tak by se to měla velká mužstva naučit držet. Je vidět, že ještě nejsme velké mužstvo, ale bojovnost tam určitě je."

Podle Jágra nejsou poslední výsledky otázkou sebedůvěry. "Ani nechci, abychom se zvedalo moc sebevědomí. Jde spíš o to, abychom si uvědomili, že styl, který chceme hrát, je ten správný pro naše mužstvo. Když na něčem pracuješ a pak přichází výsledky, tak je to to nejlepší, co se může stát," podotkl.

Kladno, pasované před sezonou do role outsidera, má po sedmi kolech devět bodů. "To je víceméně jedno, co si lidi myslí. Před sezonou to bylo hodně negativní, teď si třeba myslí hodně pozitivního. My bychom se k tomu vůbec neměli vyjadřovat. Měli bychom jít svou cestou, věřit tomu, co děláme. Když budeme vyhrávat, tak je to jedině dobře. A když budeme prohrávat, tak nám stejně nikdo nepomůže a budeme se z toho muset dostat sami," prohlásil.

Pochvaloval si výkon brankáře Denise Godly, který si i ve třetím zápase po příchodu do Kladna připsal výhru. "Samozřejmě je to pro nás zeď vzadu. Podržel nás, když jsme potřebovali podržet. To je pro nás nejdůležitější. Nechci nic zakřiknout, doufám, že ta série bude pokračovat. Musíme si dobře odpočinout a zítra máme Pardubice," doplnil Jágr.

Na zápas zavítala nejvyšší návštěva na Rytíře v sezoně 4416 diváků. Podle Jágra záleží na nich, v jakém počtu budou chodit. "Byly argumenty, že je to moc drahé, tak se to zlevnilo. Že prohráváme, teď jsme to tak trošičku obrátili. Čekáme, že nás přijdou podpořit. Dneska to byla pěkná atmosféra, výborná návštěva, ještě to dávali v televizi. Takže za čtyři a půl tisíce upřímně děkuji. Doufám, že příští zápas na Plzeň, což je další výborné utkání, bude vyprodáno," řekl Jágr.

Páteční vystoupení NHL v Praze si nechal ujít, přestože se v O2 areně představil jeho bývalý klub Philadelphia proti Chicagu. "Pro mě je důležitější tady to mužstvo a dnešní výkon. Kdybych tam šel, tak bych se vrátil pozdě, byl bych unavený... Ono někde sedět čtyři hodiny, ztvrdnou ti nohy. Já ještě nechci být divák, pořád chci být herec," usmíval se Jágr.

V pátek večer zavítal na koncert Sandry Cretu v Lucerně. "To začínalo od sedmi hodin, tak to bylo v klidu. Vrátil jsem se brzy," dodal Jágr.