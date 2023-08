Je to super si zahrát v Česku, užil jsem si to, řekl Pastrňák po Zápase Legend

Litvínov (Mostecko) - Nejlepší český hokejista David Pastrňák byl hlavní hvězdou dnešního Zápasu Legend v Litvínově. Sedmadvacetiletý kanonýr Bostonu, který v minulé sezoně NHL získal nominaci na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče a Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA, nezabránil gólem a třemi asistencemi porážce Týmu Legend s Alby týmem 8:9.

Fotogalerie

"Byla to super zábava. Samozřejmě děkujeme litvínovskému stadionu za atmosféru, byla super. Je to super si zahrát v Česku. Škoda, že jsme to nedotáhli na konci. Já jsem si to ale užil a jsem rád, že jsem si mohl zahrát," řekl novinářům Pastrňák. Soutěžní zápas hrál v Česku naposledy v září 2016 proti Rusku v pražské O2 areně v přípravě na Světový pohár v Torontu.

Představil se v zahajovací sestavě v jednom útoku s dvojčaty Kellym a Kevinem Klímovými, jejichž v květnu zesnulému otci Petrovi byl duel také věnován. Utkání předcházel minutový aplaus pro vítěze Stanleyova poháru s Edmontonem z roku 1990. "Snažili jsme se to nějak tak protočit se všemi. Mám samozřejmě radost, že jsem si mohl s klukama zahrát a osobně je poznat, než na ně jen koukat v extralize," podotkl Pastrňák.

Od druhé třetiny jeho výběru kryl záda v brankovišti Petr Čech. Pastrňák přiznal, že v závěrečném dějství bývalou gólmanskou fotbalovou hvězdu tým moc nepodržel. "V té třetí třetině jsme trošku zaspali a nechali jsme ho v tom chudáka vykoupat. Samozřejmě klobouk dolů před ním. Po neskutečné fotbalové kariéře to takhle obout do hokeje a ještě do gólmanského. Není to žádná sranda. Fakt klobouk dolů, jak se to naučil," prohlásil na adresu jednačtyřicetiletého vítěze Ligy mistrů s Chelsea z roku 2012.

Při potížích s opakovanými otřesy mozku a nejistotě další kariéry se postavil na lavičku Legend spolu se Slavomírem Lenerem útočník Jakub Voráček. "Byl výborný. Mohl by v tom mít budoucnost, koučovat super. Vyloženě mu to slušelo," řekl Pastrňák, který si exhibici vychutnal z gastronomické stránky. "Měl jsem litvínovskou klobásu, byla výborná," smál se.

Letní pobyt v Česku s rodinou se mu krátí. "Za chvíli poletím do Švédska. Tam bude pokračovat moje příprava na sezonu a v polovičce září už poletím do Ameriky," řekl k tradiční zastávce v rodné zemi své přítelkyně.

Na exhibici se vydala jen Pastrňákova máma Marcela, partnerka Rebecca zůstala doma s dvouměsíční dcerou Freyou Ivy. "Koukaly v televizi. Když zjistily, že to je v televizi, tak nejely," podotkl Pastrňák, který si vychutnává roli otce. "Je to úplně super. Roli tatínka si moc užívám, je to nádherné."

Nová sezona v Bostonu jej čeká už bez Patrice Bergerona a českého parťáka Davida Krejčího, kteří ukončili kariéru v NHL. "Skončily bostonské legendy, byly tam strašně dlouho, takže určitě ta změna bude veliká. Uvidíme, jak se s tím vypořádáme. V minulé sezoně jsme zjistili, že se může stát cokoliv na obě strany. Náš cíl bude prostě hrát play off a uvidíme," prohlásil Pastrňák.

Odchod Krejčího z NHL tušil. "Přes léto jsme si zatím moc nepsali. Nechal jsem ho trošku být. Já mám taky samozřejmě nějaké povinnosti doma. Ale jsme dobří kamarádi, takže v průběhu sezony se o tom nějak bavíme. Je to škoda, protože jako kamarád mi bude chybět a jako hráč nám strašně taky. Ale samozřejmě jsem to trošku čekal, přeci jen má rodinu a dvě děti. Rodina musí být vždycky na prvním místě a myslím si, že na tom má velký podíl," dodal Pastrňák.