Je to strašná úleva, radoval se po udržení pětibodový Pospíšil

Litvínov - Pěti body za dvě branky a tři asistence zazářil v rozhodující bitvě o záchranu litvínovský útočník Tomáš Pospíšil. Severočeši díky výhře 6:2 nad Kladnem slavili setrvání mezi elitou, zatímco Rytíři se po roce vrátili do první ligy. Pospíšil předvedl jednoznačně své nejlepší vystoupení z celkem 12 duelů v litvínovském dresu po příchodu ze Zvolenu.

"Je to strašná úleva. Nebylo to jednoduché. Celý dnešek. Ale zvládli jsme to a můžeme si to užít. Pět bodů je bonus, jsem strašně rád," řekl Pospíšil. "Věděli jsme, o co hrajeme. Řekl bych, že spadnout z extraligy je taková potupa. Nebo ne potupa, ale nikdo to nechce zažít. Měli jsme to v hlavách, ale zvládli jsme to výborně."

Nejdříve se třemi asistencemi podílel na vedení Litvínova 3:2 a potom góly ve 46. a 53. minutě pojistil vedení na 5:2. "Zlomem byl gól na 4:2. Byli jsme celý zápas lepší, ale Kladno dvakrát srovnalo. A my jsme se z toho nepodělali, to bylo důležité. Hráli jsme pořád stejnou hru, to jsme si neustále opakovali. Díky tomu jsme vyhráli," podotkl Pospíšil.

Bylo patrné, jak je rád, že k záchraně povedeným výkonem hodně přispěl. "Jsem spokojený, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Povedlo se mi to tady. Přišel jsem v dobré formě a využil jsem toho. Jsem strašně rád," uvedl bývalý hráč Třince, Komety Brno, Slavie, Liberce, Hradce Králové i Chomutova, který ve 12 duelech za Vervu nasbíral 17 bodů za osm branek a devět asistencí.

Byl jednou z posil, které Litvínov přivedl, aby ve finiši uhájil účast mezi elitou. "Hráli jsme dobře, tým se posílil a přišli nějací kluci. Pár zápasů zpátky byla šance dostat se do předkola, na konci sezony každý hraje na sto procent. Je těžké sbírat body. Přišel jsem s tím, že se zachráníme, což se povedlo. Litvínov je tradiční klub, do extraligy patří. Byla by to velká škoda," oddechl si Pospíšil.

Pochvaloval si spolupráci s letitými litvínovskými oporami Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem. "Jsou to neskuteční hráči, hrají spolu minimálně deset let. Rozumí si na ledě. Myslím, že jsem k nim dobře zapadl, snažil jsem se bruslit, bojovat o puky a šlo nám to. Super na konec sezony, že jsme se dali takhle dohromady. Šlapalo to," uvedl.

Rád by v Litvínově dál pokračoval. "Uvidíme, doufám, že se nějak domluvíme a budu tady hrát dál. Není to na mně, ale na jiných lidech, jak se domluvíme. Nějak to dopadne," dodal Pospíšil.