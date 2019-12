Je to skvělý start, radoval se kouč Varaďa po výhře nad Ruskem

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Zleva Michal Teplý z České republiky a trenér Václav Varaďa z České republiky.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Zleva Michal Teplý z České republiky a trenér Václav Varaďa z České republiky. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Čeští hokejisté zvládli úspěšně vstup do juniorského mistrovství světa v Ostravě, když porazili Rusko 4:3. Trenér Václav Varaďa ocenil výkon hráčů, poděkoval fanouškům za skvělou atmosféru v zaplněné Ostravar aréně, ale zároveň poukázal na zbytečná vyloučení českého týmu.

"Chtěl bych poděkovat týmu za předvedený výkon. Určitě nám pomohly první dvě branky, které jsme dali. I když ruský tým dokázal srovnat a vytvořit si spoustu šancí, hlavně díky přesilovým hrám, které hrál skvěle. Ale i tak si myslím, že jsme si došli zaslouženě pro vítězství, i když se nerodilo lehce. Je to pro nás skvělý start," radoval se Varaďa po zápase.

Spokojen byl zejména s výkonem týmu ve třetí části, ve které Češi udrželi těsné vedení. "Líbila se mi hlavně z pohledu defenzivy. Tam jsme byli velmi dobří, důslední, neprohrávali jsme osobní souboje," uvedl Varaďa. "Do utkání nám pomohly přesilové hry, byli jsme dobří v brejkových situacích a v tomhle budeme chtít pokračovat," řekl bývalý vynikající útočník.

Důležitou postavou českého týmu byl brankář Lukáš Dostál, jenž si připsal 33 úspěšných zákroků a několikrát spoluhráče podržel. "Dostal tři góly, což je na něj dost a určitě i on sám to tak vidí. Ruští hráči ale měli spoustu příležitostí a on byl dobrej. Věřím, že pro nás bude i v dalších utkáních oporou," podotkl Varaďa.

Český tým sice proti sborné ani jednou neinkasoval v oslabení, první i druhý gól soupeře ale padl krátce po návratu vyloučeného hráče na led. "Tresty byly hrozně laciné, hlavně v první třetině, kdy tam bylo zbytečné oplácení. Musíme se zlepšit i v práci holí," uvedl Varaďa.

Na druhou stranu některá vyloučení považoval za chybná. "Některé fauly byly odpískány až necitlivě, hlavně Tomáše Dajčara v první třetině. Pouštěl jsem si to několikrát a neviděl jsem vůbec jako faul. Ale i pro rozhodčí to byl první zápas, nechal bych to," řekl.

Varaďa si před turnajem přál, aby fanoušci vytvořili jeho týmu skvělou atmosféru, a to se proti Rusku stalo. "Hlavně po našich gólech jsem cítil energii z publika. Jsem za to moc rád, moc si toho vážíme. Budeme se těšit na další utkání, které bude zcela jistě vyprodané," uvedl Varaďa.

Češi vstoupili do turnaje vítězně, podle třiačtyřicetiletého trenéra ale musejí zůstat nohama na zemi. "Pro nás je to prostě skvělý zápas a vstup do turnaje. Ale věřím tomu, že hráči jsou tak pokorní, že budou připravení na dalšího soupeře, který bude houževnatý. Bude těžké to zvládnout. Ale my jdeme postupně a uvidíme, kam nás to vynese," dodal Varaďa.