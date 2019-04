Třinec (Frýdecko-Místecko) - Až na sedmý pokus se dočkal ve finálové sérii triumfu útočník Petr Vrána a po zisku titulu s Třincem si oddechl, jak se nakonec šestý duel s Libercem vyvinul. V 11. minutě totiž nešťastně usměrnil do vlastní branky pokus Lukáše Dernera a Bílí Tygři vedli 1:0. Za 156 sekund ale sám vyrovnal a nakonec po vítězství 4:2 mohl slavit po těžké sezoně, v které na konci ledna zamířil do týmu Ocelářů ze Sparty.

"Je to skvělé. Po tom všem jsem hrozně rád, že to dopadlo. Tahle sezona byla náročná fyzicky i psychicky," řekl novinářům Vrána.

Na začátku kariéry skončil dvakrát těsně pod vrcholem v zámořské QMJHL s Halifaxem (2003 a 2005) a pak dvakrát v extralize s Vítkovicemi (2010, 2011). V KHL byl ve finále se Lvem Praha (2014) a s Kazaní (2015). Navíc boj o cennou trofej zažil i před dvěma lety se Spartou Praha, která prohrála ve finále Ligy mistrů s Frölundou 3:4 v prodloužení.

Po vlastním gólu se mu začaly hlavou honit černé myšlenky. "Já jsem hrozně rád, že se mi v podstatě hned za pár minut po tom podařilo dát gól. Vždycky to člověku pomůže. Nechtěl bych si moc představovat, kdybychom dneska prohráli a měli jsme se vracet do Liberec po tom, co jsem si dal vlastní gól," prohlásil Vrána.

Série s Libercem se podle něj zlomila v pátém zápase v Liberci, kde Třinec díky brance v 87. minutě získal mečbol. "V tom prvním prodloužení jsme tam určitě nebyli lepší. Liberec nás přehrával a se štěstím jsme to ustáli a dokázali zápas urvat. Dneska jsme to dokázali udržet za stavu 2:2 v klidu a ke konci jsme dali gól. Celá série byla velice vyrovnaná a ubojovaná," řekl Vrána.

Podle něj ukázali Oceláři v celém play off charakter. "Kluci hráli skvěle. Vlado Dravecký přeskakoval z obrany do útoku a zvládl to neskutečně. Vždycky se našel někdo, kdo v těch momentech, kdy to bylo vyrovnané nebo se nehrál nejlepší hokej, tak dokázal dát gól a strhnul to na naši stranu. Byla skvělá atmosféra, nikdo nic nevzdával a vrátilo se nám to," řekl čtyřiatřicetiletý rodák ze Šternberku.

Do Třince přišel výměnou za lotyšského útočníka Robertse Bukartse, a přestože nebylo lehké jako kapitán opustit Spartu, tento krok si pochvaloval. "Pro mě to nebyl jednoduchý krok, ale teď jsem rád, že jsem ho udělal a že to takto dopadlo. Děkuji všem klukům a celému vedení tady, že jsem dostal tu možnost a podařilo se to," prohlásil Vrána.

Nejblíže byl v minulosti k triumfu se Lvem Praha, ale nakonec musel s Magnitogorskem strávit porážku v rozhodujícím sedmém finále. "Se Lvem to byl ve vyprodané O2 areně neskutečný zážitek. To, co předvedli fanoušci tady dneska, to byl řev od začátku do konce," dodal Vrána.