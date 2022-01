Je to sen, v který jsem v koutku duše doufal, řekl Lenc k nominaci na OH

Praha - Útočník Radan Lenc má díky nominaci na olympijský turnaj do Pekingu příležitost, aby si odškrtl další velký milník kariéry po účasti na loňském mistrovství světa v Lotyšsku. V jeho závěru se upsal ruskému Chabarovsku a na přípravný kemp reprezentace tak dorazil poprvé ze zahraničního angažmá. Z pozvánky byl nadšený, tajně doufal, že si na něho generální manažer Petr Nedvěd s koučem Filipem Pešánem vzpomenou i přesto, že dosud v sezoně nereprezentoval.

"Samozřejmě jsem byl překvapený a šťastný, že přišla pozvánka do nominace na olympiádu. Je to sen. Když byla zamítnuta účast hráčů z NHL, tak jsem si v duchu říkal, že by tam nějaká šance mohla být, ale myslím si, že máme spoust kvalitních kluků a kádr byl široký, takže jsem o tom nebyl úplně přesvědčený, jestli pojedu, nebo ne. V koutku duše jsem trošku doufal. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet," řekl Lenc během dnešního on-line rozhovoru s novináři.

V KHL má za sebou 49 startů a 17 bodů (8+9). Na turnaji Karjala a Channel One Cupu scházel souhrou okolností, nikoliv proto, že by na něho zástupci národního týmu zapomněli. "Na Karjalu jeli spíš mladší kluci. Na Channel One Cup jsme z Amuru původně jet měli - nebo já osobně jsem měl jet - ale spoj z Chabarovsku nebyl ideální. A další věc byla i ta, že vedení klubu si silně přálo, abychom nejeli, tak národní tým tomu vyšel vstříc a nechtěl nás tahat přes půl světa, abychom sehráli jeden zápas a zase se vraceli zpátky," vysvětlil Lenc.

Čtvrteční nominaci pozorně sledoval. "Samozřejmě jsem koukal, protože mě zajímaly celkově všechny věci okolo včetně covidu, co všechno musíme podstoupit. Už se to samozřejmě táhne roky, ale co se týče olympiády, je to hodně striktní. Zároveň je to i hrozně nervózní, protože de facto můžeme být celou dobu negativní a v pohodě, můžeme se sejít zdraví a v pořádku a nakonec mám může na letišti vyjít pozitivní výsledek, čímž může všechno padnout."

I proto je už delší dobu opatrný. "Snažíme se držet takovou mikrobublinu. Tím, že se dají objednávat nákupy on-line, tak je to jen na zimák a v kontaktu jsem akorát s klukama, s nimiž jdeme na led, a doma s manželkou a synem, kteří se mnou teď nebyli posledních pár týdnů v Chabarovsku, ale jsou otestovaní a dlouho dopředu už se zdržovali dál od zbylých členů rodiny. Kontaktů se snažíme mít co nejmíň a děláme vše, aby to probíhalo, jak má, a nebyli jsme pozitivní," ujistil Lenc.

"Něco podobného bylo na mistrovství, takže já si myslím, že to bude v tomhle směru asi hodně podobné. Na druhu stranu je to smutné a nevím úplně přesně okolnosti, jak se tam budeme moct pohybovat, ale samozřejmě pokud by byl nějaký volný čas, ta by mě lákalo jít i na jiné sporty. Lákalo by mě hlavně lyžování, jenže to bude úplně jinde, takže tam se určitě nedostaneme. Ve finále mi to však bude jedno. Rád bych se šel podívat na jakýkoliv sport, kde bude někdo z Čechů," přál si Lenc.

"Ale uvidíme, co se tam všechno bude dít a jak se to bude vyvíjet. My budeme dělat hlavně všechno pro to, abychom byli negativní a mohli se věnovat svému sportu," doplnil Lenc.

Kvůli odloučení od rodiny přivítal, když se KHL přerušila. Mohl si tak vyjednat dřívější odlet domů. "Bylo fajn připojit se k národnímu týmu a taky být aspoň chviličku s rodinou. Na druhou stranu liga se sice přerušila, ale některé kluby furt spekulovaly, jestli by se nedalo hrát, protože neměly ani jeden pozitivní případ. Nějaké spekulace probíhaly, ale nakonec to 13. ledna padlo úplně. Jinak bych letěl až po zápase s Nižněkamskem 20. ledna," připomněl mladoboleslavský rodák.

V Chabarovsku se delší dobu rozkoukával. "Když bych to měl nějakým způsobem shrnout, tak v první řadě je to samozřejmě ohromná dálka od domova, ale v tom bych úplně neviděl až tak zásadní rozdíl. Samozřejmě ta liga je úplně jiná; je to rychlejší, kvalitnější a jsou tam kvalitní hráči. V tom směru je to náročnější, ale co si myslím, tak i jejich mentalita je úplně jiná. Je náročnější se tomu přizpůsobit a najít si nějakou cestu, jak tam fungovat a pracovat," připustil Lenc.

"Očekávání vedení bylo - dovolím si říct - přehnané. Nezačali jsme úplně nejlíp, což stálo místo trenéra a přišel nový, pod kterým jsme nebyli úplně ve své kůži a nebylo to úplně ideální. Na druhu stranu teď po Vánocích se to nějakým způsobem zlomilo a začalo se mi osobně víc dařit. Trošku se to uvolnilo a je to lepší. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale mám pocit hlavně ze sebe, že předvedená hra už se blíží standardu, který bych chtěl předvádět. Trvalo mi to asi trošku déle, ale jsem rád, že je to na dobré cestě," řekl Lenc.