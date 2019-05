Je to šance, vše je v našich rukou, řekl Hrošovský před Slavií

Plzeň - Plzeňský záložník Patrik Hrošovský je rád, že fotbalisté Viktorie mají před nedělním šlágrem na hřišti Slavie situaci ve vlastních rukou a pražského rivala mohou vystřídat v čele tabulky. Podle trenéra Pavla Vrby je zápas druhého kola prvoligové nadstavby důležitější pro Plzeň, protože Slavia by se v případě výhry výrazně přiblížila titulu.

Plzeňští úřadující mistři zahájili nadstavbovou skupinu o titul domácím vítězstvím 2:1 nad Jabloncem a využili bezbrankové remízy Slavie v Liberci. Náskok červenobílých se tak ztenčil na dva body.

"Jsme rádi, že je to takhle a ztrácíme dva body. Dá se říct, že je to šance a všechno je v našich rukách," řekl Hrošovský v rozhovoru pro klubový web. "Jsem hlavně rád, že v tom zápase jde o hodně a že se nám podařilo dotáhnout Slavii. Doufám, že tomu bude odpovídat i zápas a atmosféra, která na stadionu bude určitě hodně zajímavá," doplnil Vrba.

Už dříve nedělní duel označil za možná klíčový v celé plzeňské sezoně. "Určitě je to důležité utkání, možná spíš pro nás, protože kdybychom prohráli, Slavia by udělala obrovský krok k titulu," uvedl bývalý kouč české reprezentace.

"Na druhou stranu nás čekají ještě tři těžké zápasy ve skupině, která jak se ukazuje, je hodně silná a může tam ztratit každé mužstvo. Z mého pohledu buďme rádi za každý bod, který v té skupině získáme," přidal Vrba.

Podle Hrošovského se v Edenu ještě o titulu nerozhodne. "Pak jsou v nadstavbě ještě další tři těžké zápasy. Může to být směrodatný zápas, ale určitě ne ještě rozhodující," konstatoval sedmadvacetiletý středopolař.

Slavia vyhrála posledních pět domácích ligových zápasů s Plzní a pokaždé bez inkasované branky. Viktorii může povzbudit, že v minulosti už důležité venkovní utkání zvládla, například v podzimní skupině Ligy mistrů zvítězila na hřišti CSKA Moskva 2:1 a přiblížila se postupu do play off Evropské ligy.

"Jednoznačně tyto zkušenosti nepřijdou jen tak ze dne na den. Může nám to pomoct, i když víme, že poslední zápasy nám na Slavii nevyšly. Ale možná je načase to zlomit," prohlásil Hrošovský.

"Je vidět, že na některé zápasy se dokážeme připravit a zvládnout je, ale samozřejmě soupeř určitě také bude chtít vyhrát. O to víc to bude zajímavé. Já se vždycky těším na takové zápasy a vždycky je to něco výjimečného," dodal Vrba.