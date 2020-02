Je to rozpolcená výhra, řekl Brňan Hruška ve službách Vítkovic

Brno - Na konci ledna odešel Jan Hruška po dlouhých letech z Komety jako nechtěný hráč a teď s Vítkovicemi vyloupil od listopadu nedobytou brněnskou halu. Ostravští hokejisté i zásluhou jeho gólu vyhráli v Brně 5:2 a získali tři cenné body do bojů o záchranu.

Po utkání ale čtyřiatřicetiletý forvard nijak nezářil: "Každá výhra je sladká, ale tahle je taková rozpolcená. My jsme měli trochu štěstí, dali jsme v důležité chvíli rozhodující góly, štěstí se přiklonilo k nám. Jsme nadšení, že máme tři body, ale má to i svoji druhou stranu," popsal Hruška svoje pocity po zápase, v němž zaznamenal první gól ve vítkovickém dresu.

Pojistil tím vedení svého týmu čtvrtou brankou, ale ani tu nijak extra neslavil. "Euforie byla vnitřní, ale je potřeba to krotit. Hrál jsem tady dlouhou dobu, nemá cenu dělat nějaké šaškárny. Já si to oslavím v nějakém blízkém kruhu, ale abych tady dělal salta, to není uctivé," byla z jeho hlasu cítit stále silná vazba na Brno.

Vítkovicím dnes pomohly k vítězství dva rychlé - a z brněnského pohledu laciné - góly v úvodu zápasu. "Takový je někdy sport. Oni měli víc ze hry, ale my jsme tam se štěstím dali dva góly. Oni se z toho úplně nesesypali, hráli, dokázali srovnat, ale nakonec jsme to urvali my," popsal ze svého pohledu dění na ledě.

Jako dlouholetý hráč Brna trenérům nijak nepřispěl radami, jak na Kometu vyzrát. "Věděli jsme, co tady kluci hrají, co po nich trenéři chtějí. Na to jsme byli nachystaní. Něco se podařilo, něco míň, něčím nás zaskočili, někde nás přehráli, ale bylo to v rámci mezí a nakonec jsme slavili my," projevil přece jen kus radosti.

Vítkovice tak udělaly velký a nečekaný krok k záchraně. "Byl to dnes jeden z nejtěžších soupeřů, jakého jsme mohli potkat. Kometa hraje doma perfektně. Odvézt si tři body je výborná vzpruha," vnímal Hruška, jakou cenu body mají.

"Zatím to na dobré cestě je, ale zbývá sedm zápasů, což je strašně moc. Není dobré se tím uspokojit. To se možná nevyplatilo Kladnu, které mělo ještě nedávno obrovský polštář, teď do toho spadli, ani neví jak. Z toho my se musíme poučit a jít s pokorou do dalších zápasů," uzavřel Hruška.