Rostov na Donu - Ačkoli Tomáš Koubek patří k nejlepším brankářům ve francouzské fotbalové lize, v národním týmu má za sebou dva hodně nepovedené zápasy, ve kterých nefungovala obrana. Gólman Rennes byl u debaklů 0:4 s Austrálií a 1:5 s Ruskem. Ačkoli připouští, že je to ubíjející, jako fackovací panák se necítí.

"Tak bych to neřekl. Takhle to neberu. Vždy se jako první snažím najít chybu u sebe. I když objektivně si myslím, že bylo těžké ty góly dnes chytat," řekl Koubek po utkání novinářům. "Brankářské řemeslo je o tomhle, jste tam sám a ten poslední, který to může zachránit. Je to těžké. Pět gólů je hrozných. Mám to štěstí, že s klubem hraji už v pátek a budu moci na to rychle zapomenout. Ale moc dobře mi není. Budu se snažit pracovat dál, abych dostal další šanci," dodal šestadvacetiletý gólman.

Hlavní problém viděl v sebevědomí a důrazu v pokutových územích. "Největší rozdíl byl v sebevědomí. Rusům se navíc povedl vstup do utkání, u všech míčů byli první a pak se to kumulovalo. Rozhodlo se to ve vápnech. My byli slabí v obou a Rusové to trestali," konstatoval Koubek.

Odmítá, že by byl problém v nasazení. "Není to o motivaci. Když se podíváte na čísla ze zápasu s Ukrajinou, tak máme stejná běžecká čísla jako soupeř, stejné sprintové náběhy, ale je to o kvalitě, technice a o rychlosti. V tom ztrácíme a víme o tom," prohlásil Koubek.

"Je to realita, zápasy nám ukázaly zrcadlo. Dnes to byla více sestava z ligy a kluci viděli tu rychlost, kterou se dnes hraje. Pro všechny je to rána, ale také realita. Nemáme individuality jako Konopljanku a Jarmolenka, kteří umí sami rozhodnout zápas. My musíme pracovat jako celek a ani to se nám nedaří. Děláme chyby," uvedl.

"Máme impulz a chuť ukázat, že není pravda, co se teď kolem nás děje. Ale pak se po osmi minutách stane chyba a soupeř jde sám na branku, za chvíli znovu. To můžete mluvit, řvát, srážet se jak chcete, ale už to nejde," dodal.