Rostov na Donu - Ačkoli Tomáš Koubek patří k nejlepším brankářům ve francouzské fotbalové lize, v národním týmu má za sebou dva hodně nepovedené zápasy, ve kterých nefungovala obrana. Gólman Rennes byl u debaklů 0:4 s Austrálií a 1:5 s Ruskem. Ačkoli připouští, že je to ubíjející, jako fackovací panák se necítí.

"Tak bych to neřekl. Takhle to neberu. Vždy se jako první snažím najít chybu u sebe. I když objektivně si myslím, že bylo těžké ty góly dnes chytat," řekl Koubek po utkání novinářům. "Brankářské řemeslo je o tomhle, jste tam sám a ten poslední, který to může zachránit. Je to těžké. Pět gólů je hrozných. Mám to štěstí, že s klubem hraji už v pátek a budu moci na to rychle zapomenout. Ale moc dobře mi není. Budu se snažit pracovat dál, abych dostal další šanci," dodal šestadvacetiletý gólman.

Hlavní problém viděl v sebevědomí a důrazu v pokutových územích. "Největší rozdíl byl v sebevědomí. Rusům se navíc povedl vstup do utkání, u všech míčů byli první a pak se to kumulovalo. Rozhodlo se to ve vápnech. My byli slabí v obou a Rusové to trestali," konstatoval Koubek.

Odmítá, že by byl problém v nasazení. "Není to o motivaci. Když se podíváte na čísla ze zápasu s Ukrajinou, tak máme stejná běžecká čísla jako soupeř, stejné sprintové náběhy, ale je to o kvalitě, technice a o rychlosti. V tom ztrácíme a víme o tom," prohlásil Koubek.

"Je to realita, zápasy nám ukázaly zrcadlo. Dnes to byla více sestava z ligy a kluci viděli tu rychlost, kterou se dnes hraje. Pro všechny je to rána, ale také realita. Nemáme individuality jako Konopljanku a Jarmolenka, kteří umí sami rozhodnout zápas. My musíme pracovat jako celek a ani to se nám nedaří. Děláme chyby," uvedl.

"Máme impulz a chuť ukázat, že není pravda, co se teď kolem nás děje. Ale pak se po osmi minutách stane chyba a soupeř jde sám na branku, za chvíli znovu. To můžete mluvit, řvát, srážet se jak chcete, ale už to nejde," dodal.

Jankto: Byla to totální katastrofa, musíme se omluvit fanouškům

Záložník Jakub Jankto se po debaklu fotbalové reprezentace 1:5 v přípravném utkání v Rusku omluvil všem českým fanouškům. Litoval, že se národní tým nepoučil ze čtvrteční prohry 1:2 v úvodním utkání Ligy národů s Ukrajinou, a dnešní výkon označil za totální katastrofu. Budoucnost trenéra Karla Jarolíma nechtěl řešit.

"My se nedíváme na to, jestli hrajeme pro trenéra, my hrajeme pro celou Českou republiku. Musíme se omluvit všem českým fanouškům. Jestli to s Ukrajinou byla katastrofa, tak dnes totální katastrofa," řekl novinářům Jankto.

"Vůbec jsme se nepoučili ze zápasu s Ukrajinou, zase jsme dělali školácké chyby. Akorát Ukrajina je nepotrestala, Rusko ano. Naprosto zasloužená prohra. Ty chyby děláme pořád, dneska ještě větší. Bylo jich třeba deset nebo dvanáct, to nejde dělat. Možná v lize to někdo nepotrestá, ale na mezinárodní úrovni ano," doplnil záložník Sampdorie Janov.

Český celek prohrával už v poločase 0:3 a Jankto cítil naprostou bezmoc. "Když jsme dostali tři góly, měli jsme hlavy dole. Chyběl tam nějaký lídr. Nikdo nic neříkal, všichni jsme ticho, hodní. Když uděláme chybu, musíme se na tom hřišti seřvat. Prostě něco na tom hřišti udělat, jezdit po zadku. Ale dnes tam nebylo fakt nic," uvedl Jankto.

Národní celek zažívá velký ústup. "Poslední roky se nám bohužel nedaří. Máme celkem mladý kádr. Když vypadnou Vláďa Darida, Mára Suchý, Bořek Dočkal, to jsou lídři, kteří chybějí. Budeme asi muset čekat na mladé hráče, kteří se zvednou. Čekat na další generaci, abychom mohli něco uhrát, protože poslední roky bohužel hrajeme špatně a je to opakované," řekl Jankto.

"Těch úderů je hodně, ale musíme zvednout hlavy. Pokusit se něco udělat v Lize národů, pořád se tam dá něco uhrát. Chyby se opakují, dělali jsme je i v kvalifikaci. Musíme s tím něco udělat. Musíme jít do dalšího zápasu z naprosto zabezpečené obrany, jako jsme hráli třeba proti Německu," dodal.