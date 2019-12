Je to pro holky hodně kruté, řekl kouč florbalistek Rhyner

Neuchatel (Švýcarsko) - Švýcarský trenér českých florbalistek Sascha Rhyner sahal v rodné zemi se svým výběrem na mistrovství světa v Neuchatelu po medaili, ale po porážkách v prodloužení se Švýcarskem i Finskem mu unikla. Věří ale, že české reprezentantky mají před sebou světlou budoucnost.

"Je to pro holky velmi kruté. Včera odehrály skvělý zápas, i když ne šedesát minut. To samé dnes. Včera byly chyby, dnes jsme byli velmi dobří," řekl Rhyner, jenž musel hráčky na souboj o bronz připravovat po sobotní ztrátě pětibrankového vedení.

"Měli jsme dobrý mítink včera večer a bylo na hřišti vidět, že je to moc neovlivnilo," popsal Rhyner. Reprezentantky si i zazpívaly, ale se dostaly do lepší nálady po direktu od Švýcarek. "Byl jsem tam s nimi, ale nezpíval jsem. Moje čeština je ještě není dobrá a zpívání ještě horší," prohlásil s úsměvem.

O vítězství Finska se postarala dvaadvacetiletá dvojčata Veera a Oona Kauppiovy. Veera se vrátila do sestavy po nemoci a dala stejně jako sestra dvě branky, její druhý gól byl navíc vítězný. "Trefila přesně tu dírku, která tam byla, aby míček prošel. Nejsou jedny z nejlepších na světě pro nic za nic. Špatně se brání. I když jsme pracovali dobře, nenechávali jsme je střílet z dobrých pozic, nestačilo to," uvedl Rhyner.

Kaňku na českém vystoupení na šampionátu viděl v duelu základní skupiny proti Švédsku, jemuž jeho tým podlehl 2:10. "Byl to až na zápas se Švédkami dobrý turnaj. Proti nim to nebyla naše úroveň, náš nejhorší výkon. Jinak byl poměrně na dobré úrovni. Vytvářeli jsme si šance nejen proti Polsku a Slovensku, z toho pohledu to je dobrý vývoj za poslední dva roky," uvedl Rhyner.

Individuální výkony nehodnotil, ale pochválil sedmnáctiletou Michaelu Kubečkovou, která jako náhradnice za zraněnou Gabrielu Tožičkovou sehrála první zápasy za národní tým. "Ale překvapení to nebylo. Vzali jsme ji, protože víme, že je dobrá," uvedl Rhyner.

U týmu by chtěl pokračovat a věří, že má potenciál na medaile útočit. "Užíval jsem si to tu. Doufám, že u české reprezentace zůstanu a že se za dva roky uvidíme možná se šťastnějšími výrazy. Je to talentovaný tým, mládí přichází. Český ženský florbal má světlou budoucnost," dodal Rhyner.