Je to povzbuzení, že můžu vyhrát něco velkého, řekla Mazurová

Minsk - Uvolněná po zisku olympijského místa pro hry v Tokiu 2020 a bez speciálního tréninku vybojovala sportovní střelkyně Nikola Mazurová druhou medaili na Evropských hrách v Minsku. Po bronzu v disciplíně vzduchová puška získala stříbro v třípolohové střelbě ze sportovní malorážky. Původně si přitom myslela, že bude v Bělorusku střílet jen ze vzduchovky.

"Malorážku jsem před Minskem asi dva týdny netrénovala a soustředila jsem se na vzduchovku. Mysleli jsme si, že ji tady střílet nebudeme, a až tři čtyři dny před odletem jsem se dozvěděla, že je to jinak. Dala jsem si dva rychlé tréninky a jela jsem," řekla Mazurová ČTK a Českému rozhlasu. "Ze zimy mám ale natrénováno, takže to nebyl až takový problém," doplnila.

Tréninkový výpadek se na ní nepodepsal a sílu jí dodal i předešlý úspěch v Bělorusku. "Pro každého sportovce je to důležité a cenné. Teď už se mi střílelo pěkně a s lehkostí. Finále už bylo jen pro radost," usmívala se rodačka z Rychnova nad Kněžnou. Malorážku bere jen jako doplněk. "Je to takové flusátko," podotkla s úsměvem Mazurová. Nadále ale bude obě disciplíny stejně jako většina střelců kombinovat. "Dobře se to doplňuje," řekla.

Samotný dnešní závod začala třetím místem v kvalifikaci. "Člověk potřebuje i trošku štěstí. Snažila jsme se kontrolovat si rány a nedělat velké chyby. A dnes se mi to dařilo," uvedla Mazurová. Ve finále pak střílela s čistou hlavou. "Každé velké finále je zážitek a cenná zkušenost, takže jsem si to chtěla užít," řekla.

V průběhu finále se při střelbě vleže propadla na průběžné sedmé místo, nerozhodilo ji to ale. "Vestoje se pak dá střelit takových špatných ran, že se může vše celé desetkrát přeskládat. Nemyslím na to a snažím se pracovat dál. Nakonec jsme byla spokojená i s ležákem. Pár chyb tam bylo, ale nic strašného. I když bych asi měla střílet více doprostřed," pousmála se.

Po zisku bronzu říkala, že jí podmínky na střelnici v Minsku moc nevyhovují, na Evropské hry ale bude vzpomínat ráda. "Hlavně kvůli olympijskému místu. Tahle medaile je ale taky krásná a mám z ní obrovskou radost. Hlavně proto, že si člověk dokáže, že může závodit s nejlepšími, a když se to povedlo tady, proč by se to nemohlo povést příště na velkém závodě," uvedla čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka. "Je to hnací motor, že mohu vyhrát něco velkého. Že je to možné," řekla Mazurová, která stejně jako další střelci touží po olympijském úspěchu.

Dnešním závodem pro Mazurovou náročný program Evropských her, v němž se představila ve čtyřech závodech, skončil. V sobotu odletí domů a bude dva týdny odpočívat. "Už toho mám plné kecky a dnes ráno jsem říkala, že se těším, až pojedu domů a odpočinu si. Střílení už bylo dost. Neměla jsem pauzu ani loni na podzim, takže jedu rok a půl v kuse. Už toho mám plné kecky," přiznala Mazurová, jež se po pauze začne chystat na zářijové mistrovství Evropy.