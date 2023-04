Je to pohádka, usmíval se žolík Miškář po čtvrtém gólu v play off

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové našli v play off nečekaného hrdinu. Útočník Patrik Miškář je třemi góly provedl semifinálovou sérií s Vítkovicemi a v dnešním pátém finálovém utkání proti Třinci přidal čtvrtou branku. Již po 27 sekundách hry otevřel skóre a položil základ k vítězství 3:0, kterým Hradec snížil stav série na 2:3.

"Viděl jsem, že Ondřej Kacetl vystrkuje hokejku. Když gólman nemá hokejku, tak má místo mezi nohama, takže jsem se to tam snažil dát. V první chvíli jsem ani nevěděl, že to byl gól. Až když začal burácet stadion, tak jsem to zjistil," řekl Miškář po utkání novinářům.

Pro průběh pátého duelu byla jeho branka klíčová, domácí hokejisty posadila na koně. V úvodních třech zápasech finále nevedli ani jednou a pokaždé prohráli, v dalších dvou utkáních vždy skórovali jako první a později slavili vítězství.

Hradečtí hokejisté si důležitost momentu uvědomovali. "S tím jsme do utkání šli. Když se nám to podařilo takhle rychle, tak nám to ale možná i trošku uškodilo. Začal se hrát hurá hokej, což jsme s Třincem nechtěli," uvedl Miškář. "Má super hráče a vytvořil si spoustu šancí, můžeme děkovat jenom Machymu," ocenil výkon brankáře Matěje Machovského.

Miškář nebyl jediným hradeckým odchovancem, který se v pátém finále prosadil. Na 2:0 zvýšil Radek Pilař. "Minulý zápas dal navíc gól Ráďa Pavlík. Jsme jenom rádi, že můžeme hrát finále extraligy, to je nejvíc v Česku. Snažíme se odvádět co nejlepší výkony," uvedl Miškář.

Sám pokračuje v psaní krásného příběhu. Celý ročník strávil v prvoligové Jihlavě, ale když dohrál, připojil se k týmu Mountfieldu. A v play off se pasoval do role největšího týmového žolíka.

"Já jsem si ani chvíli nemohl myslet, že bych hrál finále extraligy, natož ještě dát v play off čtyři góly. Je to pohádka. Přál jsem si to, ale nevysnil," řekl Miškář s úsměvem. Životní play off by mu mohlo změnit kariéru. "Je to o nějaké nabídce. Pořád mám smlouvu v Jihlavě, musel bych se domluvit i tam. Je to možné, ale uvidíme," řekl.

Aktuálně myslí jenom na týmové tažení. Východočeši snížili stav série z 0:3 na 2:3 a dál živí naději na historický obrat i premiérový titul pro Hradec Králové. "Pořád to jsou 'jenom' dva zápasy a Třinec je čtyřnásobný mistr," varoval Miškář před návratem finále na led Ocelářů. "Návodem je pro nás čtvrtý zápas v Třinci, který si myslím, že jsme odehráli skvěle. To je náš cíl zopakovat a vyrovnat na 3:3," dodal Miškář.