Je to padesát na padesát, musíme zúročit pohárové zkušenosti, řekl Holeš

Praha - Podle kapitána Tomáše Holeše je Panathinaikos Atény nejtěžším možným soupeřem, jakého mohli fotbalisté Slavie ve 3. předkole Evropské konferenční ligy dostat. Devětadvacetiletý reprezentační záložník považuje šance obou týmů na postup za naprosto vyrovnané. Věří, že ve prospěch Pražanů budou hrát pohárové zkušenosti z těžkých zápasů nasbírané v předchozích sezonách.

"Řekl bych, že je to padesát na padesát. My jsme taky dobré mužstvo. Máme hodně zkušeností na evropské scéně. Minulou sezonu jsme došli až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, přešli jsme přes spoustu těžkých soupeřů. Musíme zúročit zkušenosti z těch zápasů," řekl na tiskové konferenci Holeš.

Zatímco Slavia v 2. předkole přešla přes gibraltarského outsidera St Joseph's, Panathinaikos coby vítěz domácího poháru vstoupí do kvalifikace až ve čtvrtečním úvodním utkání proti Pražanům v Edenu.

"Včera jsme se na zaměřili na videu. Je vidět, že proti nám stojí hodně kvalitní soupeř, který nedostává moc gólů a má dobrou defenzivu. Dopředu je také silný, nepříjemný, útočí v hodně lidech. Jak to tak bývá u zahraničních soupeřů, mají výborné individuality, nahoře vysoký útočník. Čeká nás asi nejhorší možný soupeř, kterého jsme mohli dostat," uvedl Holeš.

"Z videa mě nejvíce zaujal asi střední záložník Pérez. Je silný na balonu, výborně to tam rozdává, má skvělé míče za obranu, kříže. Takový jejich tvůrce hry," doplnil slávistický defenzivní univerzál.

Panathinaikos se do pohárů na rozdíl od Slavie vrací po pěti letech, Holeš to ale za výhodu pro Pražany nepovažuje. "Myslím, že to naopak může být hodně motivační pro celý ten klub, pro fanoušky. Evropské zápasy jsou skvělé. Může to být ještě větší motivace dát do toho vše, aby se dostali do skupiny," prohlásil Holeš.