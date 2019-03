Paříž - Brazilský útočník Neymar po nečekaném vyřazení Paris St. Germain v osmifinále Ligy mistrů ostře zkritizoval rozhodčí. Sedmadvacetiletému fotbalistovi se nelíbilo, že Damir Skomina po poradě s videorozhodčím nařídil za ruku Presnela Kimpembeho v nastavení středečního zápasu penaltu, ze které Manchester United rozhodl o postupu.

Pařížský celek měl přitom osmifinále skvěle rozehrané, protože první zápas v Anglii vyhrál 2:0. Jenže v odvetě v Parku princů se dvakrát trefil Romelu Lukaku a i když v prvním poločase zvládl Juan Bernat vyrovnat, United nakonec vyhráli 3:1 a po pěti letech postoupili do čtvrtfinále.

Rozhodující gól dal ve čtvrté minutě nastavení Marcus Rashford z penalty, která se podle Neymara vůbec neměla kopat. "Je to ostuda! Dali k videu čtyři chlápky, kteří vůbec nerozumí fotbalu. To jsem ještě neviděl. Jak to mohla být penalta, když ho to trefilo do zad?" napsal i s použitím sprostého slova na instagramu Neymar, který zápas vynechal kvůli zranění.

Jeho spoluhráči byli o poznání zdrženlivější. "Je těžké o vyřazení mluvit, je to hanba. Byli jsme ve formě, ale zase jsme skončili předčasně. Ale takový je fotbal a prosím fanoušky, aby nám odpustili," uvedl kapitán PSG Thiago Silva. "Jako každý rok se musíme zamyslet nad tím, co nám fungovalo a co ne. Abychom byli příště ještě silnější," řekl obránce Marquinhos.

Paris St. Germain sice od roku 2011 patří k nejbohatším klubu světa, ale v Lize mistrů došel nejdál do čtvrtfinále. Navíc bolestivé vyřazení neprožil poprvé - před dvěma lety v úvodním osmifinále doma rozstřílel 4:0 Barcelonu, jenže v odvetě utrpěl debakl 1:6 a vypadl.

Podle předsedy klubu Násira Chelajfího nemá vedení v úmyslu po dalším neúspěchu nějaké ukvapené kroky, jako odvolání trenéra Thomase Tuchela. "Je to obrovské zklamání. Nechápu, jak se to mohlo stát," citoval katarského funkcionáře deník L'Equipe. "Musíme něco změnit, ale trenérovi věříme. Všechna rozhodnutí musíme udělat s chladnou hlavou," dodal.

Solskjaer byl spasitelem United jako hráč a teď i jako trenér

Ole Gunnar Solskjaer do historie fotbalového Manchesteru United vstoupil jako spasitel už jako hráč a teď podobný příběh píše i jako trenér. Do anglického celku přišel loni v prosinci a odstartoval úspěšné období, které United korunovali středečním obratem v osmifinále Ligy mistrů.

Solskjaer před dvaceti lety jako náhradník rozhodl v nastavení finále Ligy mistrů o výhře nad Bayernem Mnichov a také ve středu zajistila United účast ve čtvrtfinále až čtvrtá minuta přidaného času. Rozhodčí po ruce Presnela Kimpembeho nařídil penaltu, kterou proměnil Marcus Rashford.

United tak jako první tým v historii soutěže dokázal postoupit, přestože úvodní zápas na domácí půdě prohráli 0:2. "Tohle je Manchester United, to je náš styl. Přesně takové příběhy Liga mistrů píše," řekl Solskjaer, který v prosinci dočasně nahradil odvolaného Josého Mourinha.

"Byl to typický zápas United v Lize mistrů. Měli jsme plán, hráči dodrželi všechny instrukce a hlavně věřili, že že to dokážou otočit. Teď jsme ohromně pyšní," uvedl Solskjaer. Od jeho příchodu United vyhráli 14 ze 17 zápasů, dvakrát remizovali a domácí prohra s Paris St. Germain je pro ně stále jedinou porážkou pod vedením norského kouče.

Po senzačním postupu také zesílily hlasy, aby Solskjaer získal trenérské místo v United nastálo. "Výsledky mluví za vše. Byl bych překvapený, kdyby během březnové reprezentační přestávky nedostal Solskjaer smlouvu," prohlásil bývalý kapitán United Gary Neville.

"Nemůžu té změně uvěřit. Když ho přivedli, tak jsem si myslel, že to udělali proto, aby získali fanoušky zpět na svou stranu a posléze mohli přivést nejlepšího trenéra na světě," uvedl. "Ale výsledky jsou skvělé, fanoušci jsou nadšení a Ole tu práci dostane. A asi se také stane norským králem, prezidentem i předsedou vlády," dodal Neville.