Praha - Český brankář Tomáš Vaclík se stihl po zranění z prvního utkání osmifinále Evropské ligy se Slavií dát dohromady a nastoupil do odvety v Praze, ale po ní se sevillskými spoluhráči prožíval zklamání. Pětinásobný vítěz soutěže sahal za stavu 3:2 v prodloužení po postupu, ale nakonec roli favorita nesplnil a prohrál 3:4. Po brance Ibrahima Traorého ze 119. minuty se Seville sen o navázání na triumfy z let 2006-07 a 2014-16 rozplynul.

Vaclík těžko hledal slova na dotaz, co o obratu ve prospěch Slavie rozhodlo. "Vymlouvat se na smůlu, to určitě nemůžeme. Ten dvojzápas se sešel tak nějak, že to pro nás dopadlo hrozně blbě. Je to obrovské zklamání," řekl Vaclík novinářům.

"Slavia hrála to, co jsme od ní očekávali. Věděli jsem, že i dnes si budou chtít pomoct standardkou. Bohužel hned jsme z ní dostali gól. Potom vedeme 3:2, jsme dva góly nahoře, a za dvacet minut dostaneme dva góly a z dvojzápasu, který jsme měli zvládnout a postoupit, pojedeme domů zklamaní," prohlásil devětadvacetiletý reprezentační gólman.

V prvním duelu musel těsně před poločasem vystřídat, když po brance Alexe Krále na 2:2 narazil nepříjemně bokem do tyče. Dal se dohromady až před odvetou. "Cítil jsem se celkem dobře. Ještě mě to trošku omezuje, ale na zápas jsme byl nachystaný, ale bohužel to pro nás nedopadlo dobře," zopakoval.

"Říkal jsem, že klíč bude první zápas doma, bohužel jsem měl pravdu, že výsledek 2:2 Slavii nahrál skvěle. Doma měly platit ještě další dva naše góly. Dali jsme jich celkem pět, ale dostali jsme šest, což je obrovské číslo," řekl.

Přiznal, že druhý poločas prodloužení patřil Slavii. "Neřekl bych, že jsme se sesypali. Ovlivnil to hodně třetí gól Micka van Burena. Myslím si, že to šlo možná vedle, ale Simon (Kjaer) to tečoval, že to zapadlo přesně za tyč. Druhou půli dala Slavia Fryďase (Frydrycha) nahoru a hrála už jen dlouhé balóny. My jsme toho ani moc neměli. Dařilo se nám to uskákat, ale po čtvrtém gólu bylo jasné, že to nezvládneme," uvedl Vaclík.

Při rozhodujícím gólu nestačili zakončení Traorého odvrátit Vaclík ani Kjaer na brankové čáře. "Ke Zmrhymu (Zmrhal) se to tam odrazilo zpátky po přímáku, nám se to nepovedlo odkopnout. Olayinka zachoval chladnou hlavu, dal to pod sebe, někdo (Traoré) střílel a někdo přede mnou přeskočil, mně to prošlo pod rukou a Simonovi kvůli tomu, že jsem to tečoval, prošlo pod nohu. Ten čtvrtý gól demonstroval, jak se zápas vyvíjel," vrátil se Vaclík k rozhodující situaci.

Přes Evropskou Ligu se chtěla Sevilla dostat do Ligy mistrů, která je její hlavní metou sezony. Teď už o ni musí bojovat jen v domácí soutěži. "Cíl pro nás je furt stejný, udělat čtvrté místo a hrát příští tok Ligu mistrů. Z Evropské ligy to nezvládneme, tak to musíme udělat v lize," dodal Vaclík.

Sevilla je ve španělské lize šestá o pět bodů za čtvrtým Getafe. "Rok 2019 se pro nás vyvíjí šíleně. Hned od začátku dostáváme spoustu gólů, nevyhráváme zápasy a venku vlastně jenom prohráváme. Hned od ledna se to na nás přilepilo a nemůžeme se z toho dostat," kroutil hlavou Vaclík.

"Myslíme si, že by to jeden zápas mohl otočit a nakopnout nás. Ať už to byl dvojzápas s Laziem nebo pak Levante. Dostáváme ale šílené a nesmyslné góly," prohlásil Vaclík.

Slavia podle něj má i ve čtvrtfinále podobné naděje na úspěch jako proti Seville. "Je to fotbal, stát se může všechno. Viděli jsme za ty dva zápasy všechno, co fotbal dokáže přinést. Slavia se bude prezentovat stejným způsobem jako proti nám, když se přikloní opět trošku štěstí na jejích stranu, tak může potrápit i další týmy," uvedl Vaclík.

S některými slávisty se potká hned v pondělí na reprezentačním srazu před zápasy v Anglii a s Brazílií. "Čeká nás každého o víkendu zápas. Bude mraky cestování. V sobotu do Barcelony a potom poletím sem. Slávisti budou mít v pondělí stoprocentně lepší náladu," podotkl Vaclík.

Od slávistických fanoušků si vyslechl i nadávky a šedesát minut zápasu měl v zádech bouřlivou atmosféru kotle z tribuny Sever. "Tak nějak jsem to čekal, už jsem si tady prožil své, když jsem sem jezdil se Spartou. Nějak to k tomu patří," dodal Vaclík.