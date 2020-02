Je to obrovská pocta, řekl nový kapitán basketbalistů Hruban

Praha - Jako velké ocenění bere pozici kapitána českého národního týmu basketbalistů křídelní hráč Nymburka Vojtěch Hruban. Převzal ji po Pavlu Pumprlovi, který po zářijovém mistrovství světa v Číně ukončil reprezentační kariéru.

"Je to obrovská pocta. Nejen titul, ale hlavně pokračovat po klucích, kteří to dělali přede mnou. Ať už to byl Luboš Bartoň, Jirka Welsch nebo Pavel Pumprla. Dostat se do takové společnosti je moc pěkný pocit," řekl Hruban.

"Proslovy asi moc nebudou. Když bude potřeba, tak možná sem tam něco. Já zase nejsem tak výmluvný typ. Já se budu snažit pokračovat v tom, co dělal Pumpy. Jet v zajetých kolejích, nechci nic razantně měnit. Hlavní práce spočívá v komunikaci s trenérem, s vedením a možná i s médii. Být spojka mezi týmem a okolním světem," uvedl Hruban.

Je mu jasné, že bude řešit s realizačním týmem spoustu věcí. "Najednou začíná repre a volá (manažer reprezentace) Michal Šob, jak to bude s vybavením, s jídelníčkem a s hotelem. To jsou povinnosti navíc, které patří k té funkci," doplnil Hruban, který debutoval v reprezentaci 17. srpna 2010 proti Kypru v zápase evropské divize B v Děčíně.

První zápas v nové roli jej čeká příští týden v pátek v Pardubicích proti Dánsku na startu kvalifikace mistrovství Evropy. Český tým ale jako pořadatel jedné ze základních skupin má účast na turnaji už jistou. "Je to hodně zvláštní pocit. Je to trošku úleva, ale budou to zápasy jako každé jiné. Chceme vyhrávat a ukázat dobrý basket našim fanouškům, na které se moc těšíme. Doufáme, že jich přijde spousta a budeme jim zase rozdávat radost," prohlásil Hruban, jenž má na kontě za reprezentaci 45 zápasů a 285 bodů.

Uvědomuje si, že vystoupením na mistrovství světa v Číně a historickým šestým místem nasadil národní tým laťku hodně vysoko. "Lidi to budou sledovat. Prohrávat třeba s Dánskem by bylo špatný, to nechceme. To bude ta naše hlavní motivace, jako byla ve spoustě ohledů v Číně. Všichni mluvili o únavě, ale nás hnala hlava. A to, že jsme věděli, že na nás doma kouká tolik lidí, že si prostě nesmíme utrhnout ostudu," navázal Hruban.

Může se teď také jako kapitán těšit na domácí ME v pražské O2 areně, navíc předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta naznačil možnost ucházet se o pořádání základní skupiny mistrovství světa v roce 2027. "To mi budeme osmatřicet. Samozřejmě jsem teď o tom přemýšlel, ale nevím," komentoval svoji teoretickou účast Hruban.

"Končit se ale zatím nechystám. Po tom domácím mistrovství Evropy přijde možná nějaká moje reprezentační pauza. Po něm budu hrát třináct let v kuse léto co léto, když nepočítám mládežnické výběry, takže budu jedno léto určitě věnovat rodině. Je to všechno ve hvězdách. Domácí mistrovství světa je obrovský tahák, a pokud vydrží hlava kotníky a kolena, nebránil bych se tomu," dodal Hruban, který se stal zároveň s Tomášem Vyoralem a Pamelou-Theresou Effangovou patronem projektu rozšířené Školní basketbalové ligy, která se bude hrát nově pod názvem ČD Cup.